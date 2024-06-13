MIP, yeni projeyle elleçleme kapasitesini artıracak

Akdeniz’in önde gelen kon­teyner terminalleri arasın­da olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP) kurulduğu 2007 yı­lından bu yana gelişimini sürdürü­yor. 2017 yılında IFM Investors’ın da hissedarlar arasına katılmasıyla MIP’te elleçlenen konteyner hac­mi yılda ortalama yüzde 14,4 büyü­dü.

2023 yılında ise limanda elleç­lenen konteyner hecmi yaklaşık 2 milyon TEU’ya ulaştı. Konteyner taşımacılığına yönelik yatırımla­rına devam eden MIP’in East Med Hub 2 (EMH2) genişletme projesi ile elleçleme kapasitesini 2,6 mil­yon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çı­karma hedefi bulunuyor. MIP, 455 milyon dolarlık bu projeyle rıhtımı­nı 380 metre uzatarak, toplam 880 metre rıhtım uzunluğuna ve 17,5 metre su çekimine ulaşacak.

“Konumumuzu korumaya devam edeceğiz”

MIP’in gelecek dönem yatırımla­rı hakkında bilgi veren MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Mev­cut EMH1 terminalini 380 metre uzatarak 880 metre uzunluğa ve 17,5 metre su çekimine ulaşacak olan EMH2 projesini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje, 400 metreden uzun iki Ultra Büyük Konteyner Gemisinin (UL­CV) aynı anda yanaşmasına olanak tanıyacak. Ayrıca, sekiz yeni otoma­tik raylı portal vinç (aRMG) ve dört ek rıhtım vinci alımını da içeriyor. Projenin tamamlanmasıyla birlik­te, 500 doğrudan ve 5 bin dolaylı is­tihdam fırsatı yaratmayı planlıyo­ruz” dedi.

Ajay Kumar Singh, söz­lerine şöyle devam etti: “Hedefimiz konteyner taşımacılığında lider ko­numumuzu koruyarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunma viz­yonunu sürdürmek. Geniş hinter­landı ve erişilebilir ulaşım imkan­ları ile Türkiye'nin ithalat ve ihra­cat hacminin önemli bir bölümünü oluşturan MIP, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyümeye ve gelişmeye devam edecek.”

“2043’e kadar karbon nötr hale gelmeyi planlıyoruz”

Sürdürülebilir kalkınma ve çev­re koruma konularında da önemli adımlar da attıklarını anlatan MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Sin­gh, “Elektrikle çalışan ekipmanla­ra ve yenilenebilir enerji kaynak­larına sürekli yatırım yaparak, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi ve 2043 yı­lına kadar karbon nötr hale gelmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda, Türki­ye’de bir ilk olan çevre dostu ve 250 milyon TL bütçeli MIP-5 römor­körü hizmete sunduk” dedi. Ajay Kumar Singh, normal dizel motor­lu römorkörlere kıyasla azot oksit (NOx) emisyonlarını yüzde 75'e kadar azaltan Seçici Katalitik Ok­sit Reaktörüne (SCR) sahip MIP- 5’in Uluslararası Denizcilik Örgü­tü Çevre Koruma Emisyonu (IMO Tier III) standartlarına tam uyum sağladığı bilgisini paylaştı.

Verimliliği artıran teknolojik yatırımlar

MIP, Araç Rezervasyon Sistemi (VBS) ile müşterilerine daha etkin lojistik yönetimi seçenekleri sunuyor. VBS, liman kullanıcılarının önceden rezervasyon yapmalarını ve araç hareketlerini etkin bir şekilde takip etmelerini sağlayarak operasyonel süreçleri daha öngörülebilir hale getiriyor. Bu sistem, liman içindeki araç hareketliliğini optimize etmek ve daha hızlı, düzenli ve güvenilir hizmet sağlamak için tasarlandı.