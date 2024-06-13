MIP, yeni projeyle elleçleme kapasitesini artıracak
Elleçleme kapasitesini 3,6 milyon TEU’ya çıkarma hedefi bulunan MIP, konteyner taşımacılığında teknolojik, global ve sürdürülebilir projeleriyle öne çıkıyor. Limanda yapılan yatırımlarla aynı zamanda 2043 yılına kadar karbon nötr hale gelmek amaçlanıyor.
Akdeniz’in önde gelen konteyner terminalleri arasında olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP) kurulduğu 2007 yılından bu yana gelişimini sürdürüyor. 2017 yılında IFM Investors’ın da hissedarlar arasına katılmasıyla MIP’te elleçlenen konteyner hacmi yılda ortalama yüzde 14,4 büyüdü.
2023 yılında ise limanda elleçlenen konteyner hecmi yaklaşık 2 milyon TEU’ya ulaştı. Konteyner taşımacılığına yönelik yatırımlarına devam eden MIP’in East Med Hub 2 (EMH2) genişletme projesi ile elleçleme kapasitesini 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çıkarma hedefi bulunuyor. MIP, 455 milyon dolarlık bu projeyle rıhtımını 380 metre uzatarak, toplam 880 metre rıhtım uzunluğuna ve 17,5 metre su çekimine ulaşacak.
“Konumumuzu korumaya devam edeceğiz”
MIP’in gelecek dönem yatırımları hakkında bilgi veren MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Mevcut EMH1 terminalini 380 metre uzatarak 880 metre uzunluğa ve 17,5 metre su çekimine ulaşacak olan EMH2 projesini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje, 400 metreden uzun iki Ultra Büyük Konteyner Gemisinin (ULCV) aynı anda yanaşmasına olanak tanıyacak. Ayrıca, sekiz yeni otomatik raylı portal vinç (aRMG) ve dört ek rıhtım vinci alımını da içeriyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, 500 doğrudan ve 5 bin dolaylı istihdam fırsatı yaratmayı planlıyoruz” dedi.
Ajay Kumar Singh, sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz konteyner taşımacılığında lider konumumuzu koruyarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunma vizyonunu sürdürmek. Geniş hinterlandı ve erişilebilir ulaşım imkanları ile Türkiye'nin ithalat ve ihracat hacminin önemli bir bölümünü oluşturan MIP, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyümeye ve gelişmeye devam edecek.”
“2043’e kadar karbon nötr hale gelmeyi planlıyoruz”
Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında da önemli adımlar da attıklarını anlatan MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Elektrikle çalışan ekipmanlara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sürekli yatırım yaparak, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi ve 2043 yılına kadar karbon nötr hale gelmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’de bir ilk olan çevre dostu ve 250 milyon TL bütçeli MIP-5 römorkörü hizmete sunduk” dedi. Ajay Kumar Singh, normal dizel motorlu römorkörlere kıyasla azot oksit (NOx) emisyonlarını yüzde 75'e kadar azaltan Seçici Katalitik Oksit Reaktörüne (SCR) sahip MIP- 5’in Uluslararası Denizcilik Örgütü Çevre Koruma Emisyonu (IMO Tier III) standartlarına tam uyum sağladığı bilgisini paylaştı.
Verimliliği artıran teknolojik yatırımlar
MIP, Araç Rezervasyon Sistemi (VBS) ile müşterilerine daha etkin lojistik yönetimi seçenekleri sunuyor. VBS, liman kullanıcılarının önceden rezervasyon yapmalarını ve araç hareketlerini etkin bir şekilde takip etmelerini sağlayarak operasyonel süreçleri daha öngörülebilir hale getiriyor. Bu sistem, liman içindeki araç hareketliliğini optimize etmek ve daha hızlı, düzenli ve güvenilir hizmet sağlamak için tasarlandı.