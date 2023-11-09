Mısırlı firma, Türkiye’den tarım ilaçları alacak

Tarım ürün çeşitliliği konusunda güçlü bir konumda olan Türkiye, Mısır’ın 4’üncü büyük ticaret ortağı unvanını taşımaya devam ediyor. İki ülke arasındaki başarılı ticari ilişkilerin ivmesi artırılarak, ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması, Mısır ile Türkiye’nin arasındaki ticaretin daha da güçlenerek gelişeceğini ortaya koydu. Bugünlerde Türkiye ve Mısır'ın iş birliği, her iki ülke açısından da stratejik önem taşırken, Mısır’dan Türkiye’deki ihracatçılara bir iş fırsatı geldi.

Mısır’ın gübre ve zirai ilaç alanlarında faaliyet gösteren şirketi, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a tarım ilacı olan pestisit alacağını bildirdi. Modern tarım yöntemlerini kullanarak tarımı geliştirmeyi hedefleyen Mısırlı firma, Türkiye'deki üreticilerden ürünler hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

Mısır’a kolay ihracat

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar . Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.