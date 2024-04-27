‘Mobilya sektörü’ için yeni kapılar açılıyor: İhracat potansiyeli artıyor!

Mobilya, sektörü Türkiye'nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Rakamlara bakıldığında ise 2018 yılında 2 milyar 65 milyon, 2019'da 3 milyar, 2020'de 5,5 milyar, 2021'de 6,9 milyar, 2022'de 7,4 milyar, 2023'te de 8 milyar dolara yakın ihracatın olması dikkat çekiyor.

Mobilya sektörü ihracattaki başarısını sürdürürken, bugün ekonomik alanda Afrika’da örnek gösterilebilecek bir ülke konumunda olan Mauritius’tan sektöre dair bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda Mauritius’ta çeşitli danışmanlık hizmetleri veren ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den mobilya satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Mobilya ithalatçısı şirketler listesine kolay ulaşım!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mobilya sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.