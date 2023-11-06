Moğolistan şirketi, yapı malzemeleri üreticileri arıyor

Yapı malzemeleri sektörü; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve teknolojik gelişim açısından Türk ihracatçılara büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye, yapı malzemeleri üretimi ve ihracatında başarısıyla dünyanın dikkat çeken ülkelerinden biri. Yapı malzemeleri sektöründe yaşanan olumlu artışlarla birlikte Türkiye'nin e-ihracat platformu TurkishExporter, farklı ülkelerden her gün çeşitli alım talepleri yayınlıyor.



Bugün de Doğu ve Orta Asya'da bulunan Moğolistan’dan gelen bir alım talebini Türk ihracatçıları ile buluşturan TurkishExporter, Moğolistanlı ithalatçı firmanın çatı yalıtım malzemeleri satın alacağını duyurdu.

Bu firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri hemen ilan detayına erişebilirler. Platformu daha önce kullanmamış ve yapı malzemeleri alanında üretim ve ihracat yapan şirketleri ise demo üyelik hesabı açabilirler.