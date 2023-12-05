Otomotiv sektöründe avantajlı e-ihracat fırsatları

Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarından birisi de ihracattır. İhracatta yaşanan artış ise hedeflere ulaşmak yolunda atılan önemli bir adımdır. Türkiye’nin güçlü ihracat kanadı olan otomotiv ve içinde yer alan oto yedek parça da tüm dünyada en hareketli ve yoğun talep gören sektörler arasındadır. Sektörün hareketliliğini düşününce otomotiv ürünlerinin e-ihracat için uygunluğu ise göze çarpmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Gana’dan, otomotiv yedek parça üreticilerine sayısız ihracat fırsatı

Otomotiv sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B platformu TurkishExporter, şimdi de Gana’dan gelen bir alım talebini duyurdu. Çok çeşitli araç yönetimi hizmetleri veren Ganalı ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den stabilizatör bağlantıları, valf contaları, amortisör, şanzıman koltuğu, ön pencere regülatörü ve küme ölçer gibi yedek parçalar ithal edeceğini belirtti.

87 GTIP numaralı (Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler ve Diğer Kara Taşıtları; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı) bu ihracat fırsatıyla ilgilenen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ilanın detaylarına ulaşabilirler.

Otomotiv sektörü zirvedeki yerini koruyor

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör olarak zirvedeki yerini korudu. Bu kapsamda Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) kasım ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 60,8 büyüdü. Böylece Türkiye otomotiv pazarı tarihinde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 73 bin 982 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.