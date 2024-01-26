Özbekistan, Türkiye’den konserve gıda talep ediyor!

Ekonomisini büyük ölçüde doğal gaz ve emtia ihracatına dayandıran Özbekistan 2016 yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişerek ekonomik büyümeyi sürdürmüş ve yatırımcılar için daha çekici bir hale gelmiştir.

Bu gelişmeler kapsamında Özbekistan’ın yeni yatırım alanlarından en çok yararlanacak kesimin Türkiye’deki üreticiler olduğu düşünülürken, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bugün Özbekistan’dan gelen bir ithalat talebini yayınlandı. Bu kapsamda gıdadan hijyene kadar çok çeşitli ürünlerin satışını yapan bir firma, yayınladığı taleple Türk gıda üreticilerinden konserve gıdalar satın alacağını belirtti.

Özbekistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir

Gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.