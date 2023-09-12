Pakistan firması biyokütle kojenerasyon tesisi kuracak, Ankara’ya geliyor

Biyokütle kojenerasyon, enerji üretimi için biyokütle kaynaklarının kullanılması anlamına gelir. Bu yöntem, atık malzemelerin ve biyokütle kaynaklarının yakılmasıyla elektrik ve ısı üretme sürecini ifade eder. Bu çevreci enerji üretim yöntemi son zamanlarda birçok ülke tarafından benimsenen ve kullanılan bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

40 yılı aşkın süredir faaliyette olan ve Pakistan’ın bir ucundan diğer ucuna 100’ün üzerinde distribütörlüğü olan firma, bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan paylaştı. Ankara’daki biyokütle kojenerasyon üreticileriyle görüşmek için haftaya Ankara’ya geleceğini bildiren Pakistan firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz.