Pakistan, gıda aromaları ithal edecek

Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların gıda ihtiyacını karşılamak için e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden alım ilanları yayınlıyor. Türkiye’nin gıda sektöründe sunduğu zengin ve kaliteli ürün çeşitliliği, yabancı alıcıların ilgisini çekiyor.

Bugün Türkiye’de gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaları yakından ilgilendiren ve üreticiler için önemli bir fırsat olabilecek ilanı TurkishExporter yayınladı. İlan kapsamında Pakistan merkezli BAE ve Kanada’da ofislere sahip olan gıda ithalatçısı, Türkiye'den gıda aromaları almak istediğini yazdı.

Yayınlanan alım ilanına teklif vermek isterseniz, bu sektörde faaliyet gösterdiğinizi anlatır bir belge ile demo üyelik talep edebilirsiniz.