Polonya’dan ihracat fırsatı: PVC süpürgelik

Polonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, ticaret, taahhüt-yatırım, ulaştırma ve turizmden oluşan dört ana eksen üzerinde gelişmeye devam ederken bugün Polonya’dan Türkiye’ye bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda Polonya’da süpürgelik üretimi yapan bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı taleple Türkiye’den PVC süpürgelik satın alacağını belirtti.

Polonya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Polonya pazarına giriş bileti: “Forie Databank”

Polonya’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie yayına başladı. Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie Databank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Polonya’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.