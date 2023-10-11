Portekiz, masterbatch ithal edecek

Birçok endüstride yaygın olarak kullanılan masterbatch, plastik malzemelerin renklendirilmesi, güçlendirilmesi için kullanılan bir katkı maddesi. Masterbatch ürünü alımıyla ilgili bir ilan B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Portekiz’de iplik ve elyaf üretimi ve satışı yapan firma, ilanlarında Türkiye’den en kısa süreçte masterbatch ithal etmek istediğini yazdı.

İlan detaylarında ürünün özelliklerine değinen bu ithalatçı firmaya teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Portekiz’e ihracat

Portekiz ihracat pazar araştırması için yeni bir kaynak olan “Forie DataBank”, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticaret istihbaratı niteliğinde. Bu kaynak, Portekiz’de faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağazalar gibi potansiyel iş ortaklarını bulmak isteyenlere yönelik bir tür ticaret bilgi havuzu olarak kullanılıyor.

Eğer bu kaynakta, faaliyet gösterdiğiniz sektöre dair veriler henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal bir üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de isteyebilirsiniz.

GTİP Kodu 3204 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 3204 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 3204- Sentetik organik boyayıcı madde (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; flüoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın).