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Reunion Adası pazarı için su kaydırakları talep ediliyor

Reunion Adası’ndan iletişime geçen bir müşteri, küçük ebatlı su kaydırakları ithal etmek istediğini beyan ederek tedarikçiler aramaktadır.

Reunion Adası pazarı için su kaydırakları talep ediliyor
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Reunion Adası’ndan iletişime geçen bir müşteri, hem kendi ülkesi hem de Morityus ve Madagaskar pazarlarında satmak için küçük ebatlı su kaydırakları ithal etmek istediğini beyan ederek tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Small waterslide asked to export from Turkey to Reunion Island

I'm looking for small waterslide to import to Reunion island, Mauritius and Madagascar.
Please lead me to the best suppliers.
Thank you

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383594_small-waterslide-asked-to-export-from-turkey-to-reunion-island

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

su kaydırağı Reunion Adası turkishexporter ihracat

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