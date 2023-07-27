Romanyalı e-ticaret firması, Türkiye'den şofben alacak

TurkishExporter'da ihracat alım satım ilanları panosunda yer alan özet duyuruda Romen firması, yıllık 1000 adet dolayında satış kapasitesi olduğunu bildiriyor ve Türk şirketlerden teklif bekliyor.

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Romanya İthalatında 6’ncı Büyük Ülke: Türkiye

132 milyar dolar büyüklüğünde ithalat yapan Romanya, dünya sıralamasında 36. büyük ithalatçı ülke konumunda. Daha çok çevre ve komşu ülkelerde ithalat yaptığı gözlenen Romanya'ya en çok ihracatı Almanya yapıyor. 2022 verilerine göre Almanya'nın, Romanya ihracat rakamı 23,6 milyar dolar ve bu ülkeyi İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya izliyor.

Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı ise 7,4 milyar olurken bu ülkede de bizi 6,8 milyar dolar ile Çin takip ediyor.

Isıtma ve Soğutma Sektöründe İyi İhracat Fırsatları Var

14 yıldan bu yana TurkishExporter’da kıdemli e-ihracat danışmanı olan üye ihracatçı şirketler portföyü yöneten Sema Kolay, ısıtma ve soğutma sektörü üst başlığında TurkishExporter’da güzel ihracat fırsatları yayınlandığını ve memnun üyelerinin çok sayıda olduğunu söyledi.

Kolay, “İyi olduğumuz sektörlerden bir tanesi ısıtma ve soğutma sanayidir. Harika işler yakalayan üyelerim var. Özellikle soğutma sanayiinde her yıl 3-4 büyük iş yapan ihracat şirketlerim var. Soğuk oda ve soğuk hava depoları, ticari buzdolapları üreten şirketleri daha çok ihracat için platforma bekliyorum. Bu ilan başlığında alım talebi yayınlayan firmanın geniş bir ürün gamı olması üyelerimiz için başka ihracat fırsatları getirir.” dedi.