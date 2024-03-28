Romanya'nın kapıları açılıyor: İhracatçılar için yepyeni fırsatlar!

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sıkı temaslar, her iki ülkenin özel sektörlerinin ticari ilişkilerini güçlendiriyor. Türk ve Romen iş dünyası arasındaki bağlar, iş konseylerinin düzenlediği ortak toplantılar ve üst düzey resmi ziyaretlerle daha da pekiştiriliyor. Bu çerçevede, Türk şirketlerini Romanya'da iş yapmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Bu süreçte Türkiye'nin önde gelen B2B platformu TurkishExporter da Türk üreticilere Romanya pazarında yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Buna göre Romanya’da boru üretimi yapan bir firma bugün TurkishExporter’da ithalat ilanı yayınlayarak Türk üreticilerden plastik hammadde satın alacağını belirtti.

Romen ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Plastik ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin plastik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde plastik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.