Rusya ayda 7000 adet teneke kutu alacak

194 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 31. büyük ithalat ülkesi olan Rusya, Türkiye’den 9,3 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Rusya’nın 3. büyük tedarikçisi ülke konumunda. Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olarak sadece coğrafi büyüklüğüyle değil, aynı zamanda zengin tarihi, kültürel mirası ve güçlü ekonomisiyle de biliniyor. Rusya'nın ekonomik gücü, dünya genelinde ticaretin anahtar oyuncularından biri olmasını sağlıyor.

Bugün Türkiye için önemli pazarlardan bir ülke olan Rusya’dan TurkishExporter’a yazankimya sektöründe üretim ve ithalat hizmeti sunan firma, ülkemizden kimyasal maddeler için her ay 7000 adet teneke kutu ithal etmek istediğini yazdı. Bu ihracat fırsatını alım ilanı olarak yayınlayan şirket, bilinen markalara kimya sektöründe ürün üretip ithalat hizmeti veren güçlü bir şirket.

Şirket ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor. Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilecek.