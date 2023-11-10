Rusya pazarının dev toptancısı, kompresör ithal edecek

Soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve ısıtma sistemlerine yönelik bileşen ve sarf malzemeleri tedariğinde Rusya ve Gümrük Birliği ülkeleri pazarında lider konumda olan Rus şirket, Türkiye’deki ihracatçılardan kompresör satın alacak. Bu ihracat fırsatını kaçırmak istemeyen üreticiler, Forie ihracat uygulamasını indirip hesap açabilecekken, TurkishExporter kurumsal üyeleri bu ilana ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilecek.

Türkiye, Rusya’nın tedarikçi listesinde üst sıralarda

Türkiye, Rusya’nın başlıca tedarikçiler listesinde 9,34 milyar dolar ile 3’üncü sırada yer alıyor. Bunu 15,52 milyar dolar ile 2’nci sırada Almanya ve 76,12 milyar dolar ile birinci sırada Çin takip ediyor.