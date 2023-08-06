Rusya’ya alçı ihracatı fırsatını kaçırmayın!

Rusya, Türkiye'den alçı talebine bulundu. Türkiye'nin alçı taşı ve alçı ihracatının 2022 yılında 1.4 milyon ton ve 113 milyon dolar değerinde olduğu bilgisini göz önünde bulundurarak, Rusya'nın bu talebi, Türk alçı üreticileri için önemli bir işbirliği potansiyelini işaret ediyor.

Türkiye, alçı üretiminde dünyada 9’uncu sırada

Dünya genelinde alçı ve alçı türevli inşaat malzemeleri üretiminin yıllık miktarının 133 milyon tonu aştığı biliniyor. Türkiye, alçı üretimi ve ihracatında dünya genelinde 9'uncu sırada yer alıyor.

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Rusya'nın 3.000 ton alçı talebi, Türk alçı üreticileri için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin alçı sektöründe sunduğu gelişmiş ve geniş ürün yelpazesi, Rusya'nın taleplerini karşılamak için uygun bir potansiyele sahip.

Buiş birliği sayesinde Türk alçı üreticileri, Rusya pazarına giriş yaparak ihracatlarını artırabilir ve uluslararası alanda rekabet güçlerini pekiştirebilirler.

Detaylı bilgi ve teklif talepleri için alçı üreticileri, Rusya'nın talebine uygun ürünleri sunmak için bağlantıdan ulaşabilirler.