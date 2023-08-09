Sakarya'dan 7 ayda 3,2 milyar dolar ihracat

Kentten 146 ülke ve 10 serbest bölgeye ihracat yapılırken, bu pastada en büyük pay yüzde 88,1 ile otomotiv sektörünün oldu.Dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme yapan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, firmaların artan maliyetler karşısında rekabet kabiliyetlerini korumak için ila ve desteklere, üretim, istihdam ve ihracat performanslarını yükseltecek unsurlara daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yeni üretim bölgelerinin devreye girmesiyle çok daha rekabetçi olacaklarını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti: "İhracatta ilimizin üretim anlamında argümanlarını çeşitlendirmesi ve çoğaltması gerektiğini görüyoruz. Lokomotif sektörümüz otomotiv. Otomotiv sektöründe olası bir aksamanın ortaya çıkaracağı açığı diğer sektörlerdeki üretimle kapatmalıyız. Bu yüzden yeni OSB'lerimizde otomotivden farklı ve güçlü sektörlere yer vermeye gayret ediyoruz."