Sırbistan, Türk üreticilerden ‘kapaklı plastik bardak’ talep ediyor!

Sırbistan, düşük operasyonel maliyetleri ve Serbest Ticaret anlaşmasının avantajlarıyla, Türkiye’ye benzersiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türk ihracatçılar için de önemli bir potansiyel olan ve iş birliği fırsatları açısından dikkat çeken bir ülke olarak öne çıkan Sırbistan’dan bugün Türk üreticilere ihracat kapısı aralandı.

Buna göre Sırbistan’da çeşitli hizmetler veren ithalatçı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kapaklı plastik kapak ithal edeceğini belirtti.

Tek tıkla Sırbistan pazarına yelken açın!

Sırbistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Sırbistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.