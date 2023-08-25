Suudi Arabistan şirketi, hastane gıda dağıtım aracı alacak

Üretici ve ihracatçı şirketler hedef pazar ülkelerinde; ithalat hizmetleri yapan ve sonrasında da ülke distribütörlüğü yapacak firmalar bulmak isterler çünkü bu tür deneyimli ithalatçılar, kendi ülke gümrük mevzuatlarına ve ülke içi sektörel düzenlemelere hâkim olurlar.

Bugün TurkishExporter’a hastane içi gıda dağıtım aracı almak üzere başvuru yapan bir firmada böylesi bir firma ve hastane medikal ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir ithalatçı. Bu ithalatçı ile temas kurmak isteyen şirketler bu bağlantıdan özet bilgilere ulaşabilirler.

Bu ithalatçı ile irtibat kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri hemen ulaşabilir veya ilk kez üyelik gerçekleştirecek şirketler ise basic demo hesabı açabilirler.