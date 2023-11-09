Tüm dünyada serbest çalışanların sayısı 1,5 milyarı aştı

Son dönemdeki küresel ekonomik durgunluk ve yaşam maliyetlerinin artması, hem çalışanların hem de işverenlerin güvenini sarsmaya devam ediyor. Dünyanın birçok bölgesinde “büyük istifa” dalgası yaşanırken, işverenlerin birçoğu da işten çıkarma furyasına katılıyor. İş dünyasındaki güç dengesinin bu denli değişmesinin ardından, çalışanlar finansal istikrarları için çözümü serbest ve uzaktan çalışmada bulurken, işverenler de ofiste mesaili çalışanlar için süreklilik gerektiren birçok harcamadan arınıyor. Freelance çalışanlar ve işverenler için esnek ödeme, İK (insan kaynakları) ve bordro çözümleri sunan küresel platform Native Teams ise dijitalleşen ve küreselleşen dünyada çalışma hayatının sınırlarını ortadan kaldırıyor. Yenilikçi finans ve İK araçları ile serbest çalışanlarla şirketlerin uluslararası ortamda karşılaştıkları tüm sorunlara çözüm sunuyor.

Freelance çalışanların sayısı 1 milyarı aştı

Dünya Bankası’nın yılın başında açıkladığı verilere göre, dünya çapında 1,57 milyar kişi serbest çalışıyor ve bu sayı toplam işgücünün neredeyse yarısına (%46) eşit. Gig olarak adlandırılan serbest çalışma endüstrisinin, 2031’de neredeyse 2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini belirten Native Teams Ülke Müdürü Zeynep Uçar, “Dijital dönüşüm, şirketlerin daha rekabetçi hale gelmelerine ve yeni fırsatlar yakalamalarına olanak tanırken, freelance çalışanların da meslek hayatlarının verimliliğini artırıyor. Dijital dönüşümün gelecekte, mevcut koşullarla paralel olarak iş dünyasındaki etkisinin daha da artacağını düşünüyoruz. Biz de global çapta yeni istihdam alanları oluşturulmasını sağlarken, bunu yerel ve yasal şartlarda gerçekleştiriyoruz. Hem işverenler ve freelance çalışanların işbirliğini kolaylaştırıyoruz, hem de şirketlerin yetenekli çalışanlar ile zaman ve mekan gözetmeden etkileşim kurmasını kolaylaştırıyoruz” dedi.

“Freelancer ve işveren ilişkilerinin yasal bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz”

İş dünyasının ihtiyaçlarını odak noktalarında tuttuklarını söyleyen Zeynep Uçar, “Native Teams olarak kayıtlı işveren ve ödeme altyapısı çözümleri sunuyoruz. Freelancer ile şirket arasındaki ilişkinin yasal ve düzenleyici çerçevede yönetilmesini sağlıyor, hakların korunmasını mümkün kılıyoruz. İster şirket olsun isterse freelancer; bireylerin bir ülkede şirket kurmasına gerek kalmadan SGK, çalışma izni gibi yasal süreçleri kayıtlı işveren olarak ilerletiyoruz. Dijital cüzdan altyapısıyla ödeme yapılmasına olanak tanıyoruz. Kişiler böylece, parasını dünyanın herhangi bir yerindeki banka hesabına aktarabiliyor veya Native Teams banka kartı ile de yine dünyanın herhangi bir yerindeki ATM’den çekebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Karmaşık finansal ve yasal süreçleri yerelleştiriyoruz”

Dijital dönüşümün yaygınlaşmasıyla birlikte serbest çalışanlar için geleceğin daha da parlak göründüğünü altını çizen Native Teams Ülke Müdürü Zeynep Uçar, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Teknolojiye uyum sağlayabilen ve yeni beceriler kazanabilen freelancer’lar uluslararası arenada iş yapma fırsatlarını artırıyor. Uzaktan çalışma ve çevrimiçi iletişim araçları ile coğrafi sınırları aşıyor. 55’ten fazla ülkede, çalışılmak istenen yeteneğin tüm zorunlu katkı paylarıyla birlikte doğru şekilde istihdam edilmesine olanak tanıyan Native Teams olarak, freelance çalışanlar için de globaldeki çalışma şartlarını yerelde yakalama zemini sunuyor ve karmaşık finansal ve yasal süreçleri yerelleştirip kolaylaştırıyoruz.”