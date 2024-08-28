Türk çayının 7 aylık ihracat hacmi: 14,88 milyon dolar

Çay ihracatında 5 milyon 248 bin 461 dolarla birinci sırada yer alan Belçika'yı 2 milyon 201 bin 913 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 125 bin 902 dolarla Almanya'nın takip ettiğini aktararak, Türk çayı ihracatının her geçen gün daha ön plana çıktığını kaydetti.

Çay ihracatı yapılan ülkelere her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Kalyoncu, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminden farklı Dubai, Moritanya, Ekvator Ginesi, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldı" dedi.