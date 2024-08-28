Türk çayının 7 aylık ihracat hacmi: 14,88 milyon dolar
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den 2024'ün ilk 7 ayında 114 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi. Kalyoncu, söz konusu dönemde 3 bin 126 tonluk ihracattan 14 milyon 887 bin 221 dolar kazanç sağlandığını vurgularken, en fazla dış satımın Belçika'ya yapıldığını ifade etti.
Çay ihracatında 5 milyon 248 bin 461 dolarla birinci sırada yer alan Belçika'yı 2 milyon 201 bin 913 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 125 bin 902 dolarla Almanya'nın takip ettiğini aktararak, Türk çayı ihracatının her geçen gün daha ön plana çıktığını kaydetti.
Çay ihracatı yapılan ülkelere her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Kalyoncu, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminden farklı Dubai, Moritanya, Ekvator Ginesi, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldı" dedi.