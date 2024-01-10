Türkiye’den Azerbaycan’a ihracat fırsatı: “Elektrikli fırın”

Türkiye ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının “İki devlet tek millet” vurgusu halihazırda büyüme ivmesine giren ekonomik ilişkilerin artışına katkı sunan önemli bir söylem olmuştur. Bu bakımdan Türkiye ile Azerbaycan arasında sağlam temellere dayanan güçlü ilişki Türkiye’deki ihracatçılar için de çok önemli fırsatlar doğurmuştur.

Bugün ise dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a, Azerbaycan’dan bırakılan ilan kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde. Buna göre Azerbaycan’da çeşitli ürünlerin satışını yapan bir e-ticaret firması TurkishExporter’a bıraktığı taleple Türkiye’den elektrikli ekmek fırını satın alacağını belirtti.

Taleplerini Türkçe yazarak istedikleri ürünün özelliklerini açıklayıcı bir şekilde belirten Azerbaycan merkezli firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Azerbaycan pazarına ulaşmanın kolay yolu

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Azerbaycan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Azerbaycan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor.

Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Azerbaycan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.