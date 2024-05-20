Türkiye’nin şekerleme sektörüne yeni kapılar açılıyor: İhracat potansiyeli artıyor!

Türkiye'de yüzlerce yıllık geçmişi olan şekerleme, lokum ve helva sektörünün ihracattaki büyümesi sürüyor. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 735 milyon dolar olan şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 12 artış göstererek 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi. Böylece şekerleme ürünlerinde ABD, İngiltere ve Irak, çikolatalı şekerleme ürünlerinde ise Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın en önemli pazarlar olarak öne çıktığını bildirdi.

Bu gelişmelerle birlikte, şekerleme ihracatının daha da büyümesi beklenirken, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ve global markası Forie de şekerleme sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin şekerleme sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde şekerleme sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.