Uganda jeneratör satın almak istiyor

Türkiye’nin ihracatını kolaylaştıran ve artıran e-ihracat platformu TurkishExporter, Türk ihracatçılarına Uganda’dan gelen bir alım talebini iletti. Bu talep, jeneratör üreten Türk firmaları için Doğu Afrika ve Güney Afrika’da yeni bir pazar fırsatı anlamına geliyor.

Türkiye’den jeneratör setleri almak isteyen Ugandalı ithalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen Türk ihracatçılar, TurkishExporter kurumsal üyesi olmalı veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmalı.