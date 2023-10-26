Uganda jeneratör satın almak istiyor
Uganda’da Doğu Afrika ve Güney Afrika’da faaliyet gösteren şirketler için ithalat hizmeti veren şirket, Türkiye’deki jeneratör üreticileri ile görüşmek istiyor.
Türkiye’nin ihracatını kolaylaştıran ve artıran e-ihracat platformu TurkishExporter, Türk ihracatçılarına Uganda’dan gelen bir alım talebini iletti. Bu talep, jeneratör üreten Türk firmaları için Doğu Afrika ve Güney Afrika’da yeni bir pazar fırsatı anlamına geliyor.
Türkiye’den jeneratör setleri almak isteyen Ugandalı ithalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen Türk ihracatçılar, TurkishExporter kurumsal üyesi olmalı veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmalı.