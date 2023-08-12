Umman firması, Türkiye’de bebek besinleri ürettirecek

Özellikle gıda sektöründe yaygın olan özel marka / private label ürünler, bir perakende satıcı veya şirketin kendi markası altında ürettirdiği, fakat üretimini veya imalatını yapmadığı ürünlerdir.

Bu tür ürünlerin üretilme nedenleri ve işletmeler için sağladığı avantajların başında, pazarda ve satışta başarılı firmaların kar marjlarını yüksek tutma amacı gelir.

Umman’dan TurkishExporter’a yazan gıda ithalat firmasının talep mesajında Türk gıda firmalarına seslenerek, “Umman’da bebek maması şirketiyiz. Kendi markamızda süzülmüş bebe püresi ürettirmek istiyoruz. 90 gramlık şişe ve poşet ambalaj olabilir.” dedi.

Bu bebek maması şirketi ile temasa geçmek isteyen şirketler Forie.com’da demo hesap açabilirler. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu alıcı ile hemen görüşme başlatabilirler.