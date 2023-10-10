Ürdün, atık konteyneri ve kutusu ithal etmek istiyor

19,37 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Ürdün’den bir alım talebi bugün Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bırakıldı. İlanlarında Türkiye’den atık konteyneri ve atık kutusu ithal etmek istediklerini söyleyen Ürdün merkezli firma, en kısa sürede fiyat tekliflerini beklediklerini ilanlarına ekledi. Eğer çevre ve geri dönüşüm alanında atık konteynerleri ve atık kutuları üreticisi veya tedarikçisi iseniz, ihaleye çıkacak yeni ürünlerden talep detaylarında bahsettiğini söyleyen bu ithalatçı firma ile Forie’de demo hesap açarak iletişime geçebilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri bu ilana hemen ulaşabilirler.

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Türk üreticileri ve ihracatçılar için hızlı ve verimli bir ihracat fırsatı sağlayan yeni bir kaynak olan "Forie Databank," şimdi hizmetinizde. Bu kaynak, bir ihracat adresi olarak faaliyet gösteriyor ve farklı sektörlerde ve ülkelerde bulunan ithalatçıları, toptancıları ve mağaza şirketlerini listeleyerek sizlere kolay bir ihracat deneyimi sunuyor. İlgilenenler, bu bilgilere şu bağlantıdan erişebilirler.

Eğer iş yaptığınız sektör veya hedeflediğiniz ülkeler için veriler henüz mevcut değilse veya daha özelleştirilmiş bir hizmete ihtiyacınız varsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 3926 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 3926 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 3926- Plastikten diğer eşya.