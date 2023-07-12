Ürdün, Türkiye'den patates üretim hattı alacak

Patates kızartması için üretim hattı ithal etmek isteyen Ürdünlü firma, Forie uygulamasında açtıkları ilanda makine üreticilerine seslendi.

İlan detayında talep edilen makineler arasında patates yıkama, soyma, kesme ve kızartma makinesinin yanı sıra konveyör hattı da mevcut.

Patates üretim hattı alım ilanı detaylarına buradan ulaşın.

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Türkiye 2022 Yılında Ne Kadar Makine Ürünü İhraç Etti?

Dünya Ticaret Örgütü’nün yıllık olarak hazırladığı ticaret verilerine göre küresel ölçekte toplam 2,5 trilyon dolarlık makine ihracatı gerçekleştirilmiştir. Türkiye, bu sektörde yapılan ihracat havuzunda 22,6 milyar dolarla 27. Sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin makine ihracat listesinin zirvesinde 2,9 milyar dolarla Almanya yer alıyor. Ülkemizden Ürdün’e yapılan makine ihracatı ise 93 milyon dolar.

İthalat Listesinin Zirvesinde Çin Var

Ürdün geçtiğimiz yıl toplam 1 milyar dolarlık makine ithalatı gerçekleştirmiştir. Sektörel bazda hazırlanan Ürdün ithalat listesi zirvesinde Çin yer alırken Türkiye ise aynı listede 5. sırada bulunuyor.