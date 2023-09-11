Uruguay Firması, Türkiye’den Silikon İthal Edecek

Nüfusu 3,4 milyon olan ve Güney Amerika kıtasının en küçük ikinci ülkesi durumundaki Uruguay, dünya ithalat sıralamasında 103. sırada yer alıyor. Toplam 12 milyar 973 milyon dolar ithalatı olan ülke en çok komşusu Brezilya’dan ithalat yaparken onu Çin ve Amerika izliyor. Türkiye tüm uzaklığına rağmen bu ülkenin ithalatında 11. sırada yer alıyor.

TurkishExporter’a gelen bir alım ilanı ile sizin şirketinizin de Uruguay’a ihracat yapma fırsatı doğdu. Kimyasal ürünler ve hammaddeler konunda ithalat yapan firma web sitesinde hem e-ticaret şeklinde ürün satışı yapıyor hem de büyük fabrikalar için ithalat yapıyor.

TurkishExporter’da kurumsal üyelik hesabınız varsa ithalatçı şirketin bilgilerine hemen ulaşabilir veya ilk kez üye olacaksanız Forie’de demo hesap açtıktan sonra ulaşabilirsiniz.