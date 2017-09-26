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Uruguaylı müşteri bazalt taşları ithal etmek istiyor

Uruguay’dan irtibata geçen bir müşteri, SPA merkezleri ve otellerdeki sıcak masaj uygulamalarında kullanmak üzere bazalt taşları ithal etmek istemektedir.

Uruguaylı müşteri bazalt taşları ithal etmek istiyor
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Uruguay’dan irtibata geçen bir müşteri, SPA merkezleri ve otellerdeki sıcak masaj uygulamalarında kullanmak üzere bazalt taşları ithal etmek istemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

To whom it may concern:
My name is Iñaki *****, and im looking for black basalt stone for hot massage suppliers to import to Uruguay.
Cheers

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/369992_basalt-stone-for-hot-massage-to-import-to-uruguay

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

bazalt taş ihracat turkishexporter Uruguay
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