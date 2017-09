Uruguaylı müşteri bazalt taşları ithal etmek istiyor

26 Eylül 2017

Uruguay’dan irtibata geçen bir müşteri, SPA merkezleri ve otellerdeki sıcak masaj uygulamalarında kullanmak üzere bazalt taşları ithal etmek istemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

To whom it may concern:

My name is Iñaki *****, and im looking for black basalt stone for hot massage suppliers to import to Uruguay.

Cheers

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/369992_basalt-stone-for-hot-massage-to-import-to-uruguay

