Venezuela’ya ihracat kapısı açıldı: Plastik hammadde talep ediliyor!

Türkiye’deki ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter; her gün sayısız ilanlar yayınlayarak ticaretteki katkılarını güçlendirmeye devam ediyor. Bugün ise plastik hammadde üreticilerine TurkishExporter tarafından bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda Venezuela’da termoform ve plastik enjeksiyon alanında hizmet veren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden plastik hammadde satın alacağını belirtti.

Venezuelalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla plastik ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin plastik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde plastik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.