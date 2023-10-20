Yemen, PVC çatı kaplama paneli ithal edecek

Ekonomisi petrol ve tarım ağırlıklı olan Arap Yarımadası’nda bulunan Yemen bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformunda bir alım ilanı paylaştı. Alım ilanını paylaşan Yemenli ithalatçı 1997’den elektrikli ve elektronik ev aletleri üretiyor. Türkiye’den Yemen pazarı için PVC çatı kaplama panelleri ithal etmek isteyen firma yetkilisi WhatsApp numarasını paylaşarak Türk firmalarından geri dönüş beklediğini belirtti.

Bu Yemenli ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor. Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilecek.