Yeni ihracat kapıları Türk halı sektörü için açılıyor!

Dünyada halı ticareti, el halısı, makine halısı ve tüfte halı olmak üzere birbirinden oldukça farklı üç ana grupta karşımıza çıkmıştır. Bu grupta yer alan makine halısı, sermaye, yoğun ve teknik tekstil kategorisinde ele alınabilecek bir üretim yapısına sahiptir.

Türkiye’de ise makine halısı üretiminin büyük çoğunluğunu Gaziantepli firmalar göğüslemiştir. Makine halısı üreticiliğinin yoğun olduğu diğer iller ise Kayseri ve İstanbul olarak öne çıkmıştır.

Bu kapsamda Türkiye'den 2023 yılının ocak-ekim döneminde yapılan halı ihracatının tutarı 2 milyar 230 milyon 646 bin dolar oldu. Gaziantep'ten en fazla makine halısı satışı ise 476 milyon 610 bin dolarla ABD'ye, 429 milyon 985 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine, 198 milyon 198 bin dolarla da Avrupa Birliği ülkelerine yapılmıştır.

Belçika, Türk halısına talip oldu

Türk halı sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte bugün Belçika’dan Türk halı üreticilerine bir ihracat kapısı daha aralandı. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Belçikalı bir firma, Brüksel merkezde bulunan otelinin tüm halılarını değiştireceğini belirterek Türkiye’deki üreticilerden halı satın alacağını belirtti.

Belçika’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

“Forie Databank” ile halı ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin halı sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde halı sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.