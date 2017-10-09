Yeni kreasyonlar, bir sonraki 'bahara' kaldı

09 Ekim 2017

Gülay SOYDAN PEHLEVAN

Tekstil ile birlikte Türkiye ihracatının büyük bölümünü sırtlanan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları, Rusya’da kayıplarını telafi etmeye başlasa bile bu sefer de gelişen siyasi diyaloglar sebebiyle Avrupa’da beklenilen ivmeyi yakalayamadı. Son çeyrekte herhangi bir sıkıntı olmazsa geçen yılki rakama ulaşılacağı öngörüsünde bulunan hazır giyimcinin umudu ise ilkbaharda…

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, sektörün Rusya’ya ihracatının hızlı toparlanma sürecine girdiğini belirterek, rakamların ise henüz tatmin edici olmadığını söyledi. Tanrıverdi, “Rusya’ya ihracatımız geçen yıla göre ocak-eylül döneminde yüzde 53.9’u bulan oranlarda arttı. Ancak rakam olarak baktığımızda yeterli olmadığını görüyoruz. 137 milyon dolar civarında. Önümüzdeki yıl daha da artacaktır” dedi.

Tanrıverdi, öte yandan Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlikten etkilenen Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihracatlarının artmaya başladığına değindi.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yılın ilk 9 ayında, geçen yıla göre, yüzde 2,1 oranında düştüğünü ifade eden Tanrıverdi, “Ancak bu aydan itibaren Avrupa ile biraz daha çalışacağız gibi görünüyor. Etraf ülkelerde büyük bir jeopolitik sıkıntı olmazsa, 17 milyar doları bir miktar da olsa geçeriz” şeklinde konuştu. Sektör ihracatında en büyük payın yine Almanya’ya ait olduğuna değinen Tanrıverdi, şunları kaydetti:

“Öte yandan ülke geneli sektör ihracatımız İspanya’ya yılın ilk 9 ayında yüzde 18,7 oranında arttı. İnditex Group’un bu artışta etkisi büyük. İnditex, Türkiye’den memnun olduğu için alımlarını sürekli artıyor. Bugün gelinen noktada 211 ila 217 arasında ülkeye ihracat yapıyoruz.”

Diyaloglar ihracatı etkiledi

“Bu yıldan memnunuz ancak daha iyisi olabilirdi” diyen Tanrıverdi, “Avrupa Birliği ile daha iyi çalışabilirdik. Gelişen diyaloglardan dolayı artış oranını sağlayamadık ve beklediğimiz rakamlara ulaşamadık. Umarız önümüzdeki yıl Avrupa ile de aramızdaki buzlar erir ve tekrar hızlı bir yükselişe geçeriz” temennisinde bulundu.

Öte yandan sektörün şu an en büyük sıkıntısının yurt dışından özellikle de Avrupa bölgesinden alıcıların Türkiye’ye gelememesi olduğuna işaret eden Tanrıverdi, “İstanbul ile Suriye ve Irak sınırını algılayamıyorlar. Suriye, Irak sınırındaki olayların hala Türkiye genelinde olduğunu düşünerek korkuyorlar. Seçimlerin bittiği Almanya’dan ise umutluyuz. Belki ortam da biraz yumuşar ve gelmeye başlarlar” ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak tedirginlik yarattı

Tanrıverdi, gündemdeki Kuzey Irak konusuna değinerek, Irak’ın önemli pazarları arasında bulunduğunu vurguladı. Tanrıverdi, “Kuzey Irak ile yaşanan olaylardan eylül ayında etkilenmedik. Irak’a ihracatımız Ocak-Eylül döneminde yüzde 29 arttı. Ancak herhangi bir sıkıntı olursa ya da kapılar kapanırsa çok ciddi etkileniriz. Fakat böyle bir şey olacağını zannetmiyoruz” dedi.

Küresel markalar, Bursa'dan vazgeçmedi

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya, yılın ilk 8 aylık döneminde UHKİB ihracatının yüzde 8,4 artış ile 372,5 milyon dolar olduğunu açıkladı.

“Birliğimizin ihracat artışında en büyük pay, yüzde 40 artış sağladığımız İspanya’nın oldu. Bölgesel krizlerden daha az etkilenen küresel markalar dünya çapındaki tedariklerinin bir bölümünü Bursa’dan gerçekleştirdiği için bu da ihracatımıza olumlu yansıyor” diyen Şankaya, “Türkiye hazır giyim sektörümüzün başlıca ihracat pazarı Avrupa ülkeleridir. Yılın ilk 8 aylık döneminde Almanya’ya ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kalarak 2 milyar 163 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazarımız İspanya’ya hazır giyim ihracatımız yüzde 16 artış ile 1 milyar 358 milyon dolara ulaştı. Üçüncü büyük pazarımız olan Birleşik Krallık’a yüzde 7 azalış ile 1 milyar 280 milyon dolarlık ihracat yaptık” şeklinde konuştu.

Türkiye imajı için güç birliği çağrısı

UHKİB olarak yılsonu ihracat hedeflerinin 550 milyon dolar olduğunun bilgisini veren Şenol Şankaya, ilk 8 ayda gerçekleştirdikleri 372,5 milyon dolar ihracat değeriyle, hedefl erine ulaşacakları öngörüsünde bulundu. “Sektörümüzün başarılı geleceği için öncelikle ülkemizin olumlu algısı üzerinde hep birlikte çalışmamız şart” diyen Şankaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa kıtası için hazır giyim denildiğinde optimum çözüm noktası yıllardır Türkiye. Bu avantajlı ve güçlü pozisyonumuzu hem korumamız hem de geliştirmemiz gerekiyor. Diğer yandan son zamanlarda tasarım, Ar-Ge teşviki, Turquality gibi alanlarda verilen destekler sayesinde sektörümüz katma değerli üretime çok ciddi yatırımlar yaptı. Bu bağlamda kendi markalarımızın güçlenmesine çok önem veriyoruz. Ayrıca sektörümüz endüstrideki yeni dönüşüm ve teknolojik gelişmelere adapte olmak için çalışmalarını bu yönde devam ettiriyor.”