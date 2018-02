Yunan firma nonwoven kumaş ithal edecek

08 Şubat 2018

Yunanistan’da ıslak mendil havlu üreticisi bir firma, imalatlarında kullanmak üzere Türkiye'den nonwoven kumaş çeşitleri tedarik etmeyi düşündüklerinden bahsederek fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Spunlace Nonwoven Fabrics to supply from Turkey to Greece

Dear Sirs,

We are wet wipes manufacturers in Greece and we are looking for SPUNLACE NON WOVEN FABRIC , WHITE ,as follows:

1. PLAIN,CROSS ,50gsm ,VISCOSE 70%+PET 30% in width 20cm and roll diameter 100-110cm

2. MESH ,CROSS .22 mesh,55gsm,VISCOSE 70%+PET 30% in width 20cm and roll diameter 100-110cm

Please,let us know if you can supply these to us and if so, please send us your quotation as well as MOQ and delivery time.

We thank you in advance

Sincerely

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382587_spunlace-nonwoven-fabrics-to-supply-from-turkey-to-greece

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki: https://turkishexporter.net/tr/contact