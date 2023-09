Yunanistan firması, Türkiye’de kireç çözücü ve şampuan üreticisi arıyor

Takip Et

Yaklaşık 98 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 44. büyük ithalatçı ülkesi olan komşu Yunanistan, tüm sorunlu alanlara rağmen 3 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Komşunun alım listesinde ülke olarak 9. tedarikçi konumundayız.

Web sitesi bilgilerine göre medikal ürünler ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren Yunan şirket, Türkiye’den almak istediği ürünleri şöyle yazdı: “I am interested in anti - lice spray and shampoo manufacturer”

Üretici firma aradığına vurgu yapan bu Yunanistan ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz.

