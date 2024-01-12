Yunanistan, Türkiye’den granit fayans tedarik edecek

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan TurkishExporter, bugün Yunanistan’dan bırakılan bir alım ilanını daha kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda lazer cihazlarının satışını ve kiralamasını yapan Yunan bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden açık gri granit alevli fayans satın alacağını belirtti. İlanında istediği ürünün miktar ve boyut bilgisini de yer veren firma ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

İthalatçı Yunan firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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