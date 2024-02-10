Yunanistan, Türkiye’den yastık üreticileri arıyor!

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Yunanistan’dan gelen bir ithalat ilanını paylaştı.

Bu kapsamda mobilya sektöründe hizmet veren Yunanistan merkezli firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden yastık satın alacağını belirtti.

İthalatçı Yunan firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Yunanistan pazarına kolay ihracat fırsatı

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Yunanistan pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Yunanistan'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Yunanistan'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde. Yunanistan'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişebilirsiniz.