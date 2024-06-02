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  3. Dünya Gazetesi'nin düzenleyeceği İklim Ekonomisi Zirvesi'nde kimler yer alacak?
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Dünya Gazetesi'nin düzenleyeceği İklim Ekonomisi Zirvesi'nde kimler yer alacak?

Dünya Gazetesi öncülüğünde düzenlenecek İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi birbirinden değerli konuklara ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede Türkiye'nin saygın kurumlarından yöneticiler yer alacak.

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Türkiye’nin ekonomi gazetesi Dünya, 44 yıldan beri özel sayfalarıyla her sektöre ayrı bir pencere açıyor. Dünya, şimdi de dev bir İklim Ekonomisi zirvesi düzenliyor.

İstanbul Finans Merkezi’nde 7 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’nde, kamu ve özel sektörün önde gelen isimleri buluşacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede yer alacak isimlerden bazıları ise şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu

Türkiye Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak

Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktör Yardımcısı Şule Kılıç

Axel Kalinowski-Head of Central and Southern Europe at London Stock Exchange (Uluslararası Borsa)

• Mikhail Solovyev, Fitch İş ve İlişki Yönetimi Direktörü  

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu

Kontek Enerji CBDO’su ve kurucu ortağı Ayhan Şahin

Smart Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ 

GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

TEB Genel Müdürü Ümit Lebleci 

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ 