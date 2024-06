Dünya Gazetesi'nin düzenleyeceği İklim Ekonomisi Zirvesi'nde kimler yer alacak?

Takip Et

Türkiye’nin ekonomi gazetesi Dünya, 44 yıldan beri özel sayfalarıyla her sektöre ayrı bir pencere açıyor. Dünya, şimdi de dev bir İklim Ekonomisi zirvesi düzenliyor.

İstanbul Finans Merkezi’nde 7 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’nde, kamu ve özel sektörün önde gelen isimleri buluşacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede yer alacak isimlerden bazıları ise şöyle:

• Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu

• Türkiye Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak

• Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktör Yardımcısı Şule Kılıç

• Axel Kalinowski-Head of Central and Southern Europe at London Stock Exchange (Uluslararası Borsa)

• Mikhail Solovyev, Fitch İş ve İlişki Yönetimi Direktörü

• Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı

• Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu

• Kontek Enerji CBDO’su ve kurucu ortağı Ayhan Şahin

• Smart Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ

• GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir

• Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

• TEB Genel Müdürü Ümit Lebleci

• Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ