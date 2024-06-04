'Dünya'dan ekonomi zirvesi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştiriliyor

Dünya Gazetesi öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi’nde 7 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleştirlecek olan İklim Ekonomisi Zirvesi, Sürdürülebilirlik Finansmanı teması ile çok önemli konukları ve katılımcıları bir araya getiriyor.

Türkiye'nin ekonomi ve finans alanında önde gelen kuruluşlarının başkanlarını, yöneticilerini ve ekonomi yönetimini bir araya getirecek olan zirvede; Türkiye'nin sürdürülebilir finansman yol haritası ve uluslararası standartlara uyum süreci değerlendirilecek.

Zirve sponsorluğunu Naturel Holding'in, Ana Sponsorluğunu da Lydia Holding’in yaptığı zirvenin bir diğer önemli konusu ise yeşil dalga hareketinde sürdürülebilirlik yatırımlarının ve finansal araçların çevresel ve sosyal etkileri olacak.

İklim Ekonomisi Zirvesi’ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılacak. Sayın Mehmet Şimşek ekonomi dünyasının yakından takip edeceği zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.



