250 bin dolarlık limit kaldırıldı: Starbucks CEO’suna sınırsız özel jet hakkı

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, CEO’suna tanınan yeni bir imtiyazla iş dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Şirket, CEO Brian Niccol’un kişisel seyahatlerinde şirket jetini ücretsiz kullanabileceğini açıklarken, bu kararın diğer büyük şirketlerin CEO politikalarını da değiştirebileceği belirtiliyor.

"Güvenlik riski nedeniyle karar alındı"

Starbucks, CEO Brian Niccol’un şirket jetini kişisel seyahatlerinde ücretsiz kullanmasına izin verilmesinin arkasında güvenlik gerekçesi olduğunu duyurdu.

Şirket sözcüsü, yapılan güvenlik incelemesinin ardından yönetim kurulunun Niccol’un korunmasına yönelik ek önlemler alma kararı verdiğini açıkladı.

Üç ayda bir gözden geçirilecek

CEO’nun tüm seyahatlerinde özel uçak kullanmasının zorunlu hale getirildiğine, kararın düzenli olarak üç aylık periyotlarla gözden geçirileceğine, güvenlik değerlendirmesinde CEO’yu hedef alan “inandırıcı tehdit aktörlerinin” tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Bu bilgiler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan resmi bildirimle de doğrulandı.

250 bin dolar sınırı vardı, tamamen kaldırıldı

Starbucks, Eylül 2025’e kadar CEO’nun kişisel jet kullanımını yıllık 250 bin dolar ile sınırlıyordu. Ancak yeni kararla bu sınır tamamen kaldırıldı.

Satışları toparlamaya çalışıyor

Starbucks, 100 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle ABD’nin en büyük şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Brian Niccol, şirkete Eylül 2024’te katıldı ve düşüş eğilimindeki satışları toparlamak için göreve getirildi. Son açıklanan verilere göre 28 Aralık’ta sona eren çeyrekte Starbucks’ın ABD satışları yüzde 4 artış gösterdi.