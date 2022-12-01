"5 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var"

Türkiye'nin yeni Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya ve Türkiye'nin bölgelerindeki önemli rollerine işaret ederek, "Kolombiya ve Türkiye, bölgelerinde stratejik, siyasi ve ekonomik anlamda ayrıcalıklı bir yere sahiptir" dedi.

Büyükelçi Sun, Türkiye-Kolombiya ilişkileri, Kolombiya'da yeniden başlayan barış süreci ve Kolombiya'nın yeni döneminde büyükelçiliğin hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bogota'daki 4. büyükelçi olarak göreve başladığını ve önemli bir miras devraldıklarını dile getiren Sun, bir önceki yönetimle yakalanan ivmenin yeni hükümetle de aynı şekilde sürdürülmesi için çalışacaklarını söyledi.

Sun, Kolombiya’nın eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin 20 Mayıs'ta Türkiye'ye yaptığı ziyareti hatırlatarak, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını ve daha da ileriye gitmesi için önlerinde önemli bir yol haritası olduğunu bildirdi.

Kolombiya'yı bölgedeki en önemli ortaklardan biri olarak gördüklerini belirten Sun, Kolombiya'nın 2018'deki OECD üyeliğini Türkiye'nin de desteklediğini ve NATO'nun bölgedeki tek ortağının Kolombiya olduğunu kaydetti.

Sun, iki ülkenin bölgelerindeki önemine vurgu yaparak, "Kolombiya ve Türkiye bölgelerinde stratejik, siyasi ve ekonomik anlamda ayrıcalıklı bir yere sahiptir." dedi.

Türk kurumlarının Kolombiya'daki faaliyetleri

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Maarif Vakfının Kolombiya'da yer almasının önemine değinen Büyükelçi Sun, "Maarif Vakfı'nın temsilciliği sayesinde Türkçe öğrenmek isteyen Kolombiyalılara önemli imkanlar sağlanıyor. Akademik anlamda birçok üniversiteyle işbirliği faaliyetleri yapılıyor. THY, 2015'ten beri yüksek doluluk kapasitesiyle Bogota-İstanbul uçuşlarını doğrudan sağlıyor. Ticari anlamda mesafeleri kısaltan bir fırsat olarak görüyoruz. AA'nın burada faaliyet göstermesi Kolombiya'ya verdiğimiz önemi gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Sun, TİKA'nın icra ettiği birçok projeyle yeni yönetimin tam barış projesine katkı sağladığını vurgulayarak, "TİKA, istihdam yaratacak projeler faaliyete geçirerek, kadının güçlendirilmesi, çocukların, gençlerin eğitimleri, yasa dışı faaliyetlerden uzak tutulmalarına kadar pek çok projede yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında yeniden başlayan barış görüşmelerine değinen Sun, silahların susması, barışın tesisi ve istikrarın her anlamda sağlanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Sun, Kolombiya'nın tam barış politikasının Türkiye'nin de desteklediği bir konu olduğunu anımsattı ve Kolombiya'ya bu anlamda yapılabilecek katkı ve destek için her zaman hazır olduklarını söyledi.

"Potansiyelin büyük olduğunu düşünüyoruz"

Büyükelçi Sun, Kolombiya ile ikili ticari ilişkilerin seyrine bakıldığında, daha da geliştirilebileceğini anlatarak, "Potansiyelin büyük olduğunu düşünüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı stratejik ortaklık belgesinde 5 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var. Halihazırda 2 milyar doların üstünde. Bu şu anda Kolombiya'nın lehine bir durumdur. Tabii bizim hedefimiz bunu dengelemek ve kendi lehimize çevirme konusunda gayretimiz var" dedi.

Türk yatırımcıların Kolombiya'ya gelmesi için yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Sun, "Bunlardan bir tanesi yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasıdır. Bununla ilgili Kolombiya tarafından onay süreci henüz tamamlanmadı. Kolombiya ticaret bakan yardımcısıyla geçtiğimiz haftalarda bir araya geldik ve bunu nasıl çözeriz diye ele aldık" ifadelerini kullandı.

Sun, Kolombiya ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının yakın zamanda müzakere edilmeye başlanacağını, Kolombiya'nın halihazırda hiçbir ülkeyle bu tür anlaşmaları henüz müzakere etmediğini ancak süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

"Kolombiya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin düzelmesi bizi memnun etti"

Venezuela-Kolombiya ilişkilerinin normalleşmesinin önemine işaret eden Sun, şöyle devam etti:

"İki ülke tarihsel olarak baktığınızda aslında aynı ailenin 2 çocuğu gibiler ve kardeş ülkelerdir. Bu coğrafyada böyle iki devletin birbirinden kopuk olması bölgeye yarar değil zarar getiren bir durumdu. Yeni hükümetin ilk icraatlarından biri Venezuela ile ilişkileri düzeltmek oldu. Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaretler, doğrudan uçuşların başlaması önemli adımlardır. Kolombiya-Venezuela ilişkilerinin düzelmesi bizi memnun etti."

Sun, iki ülke ilişkilerinin yeniden tesis edilmesinin hem Venezuelalı göçmenlere hem de sınır bölgesinde yaşayan halka büyük katkılar sunacağını vurguladı.

“Barışı destekleme misyonundan davet aldık”

Büyükelçi Sun, Türkiye’nin Kolombiya’da artan önemine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Kolombiya'daki barışı destekleme misyonundan davet aldık. Bogota'daki görevli kadın büyükelçilerle Cauca bölgesine gittik ve burada kadın toplulukların liderleriyle bir araya getirildik ve çözüm önerilerini tartıştık. Akabinde ziyarete katılan 5 büyükelçi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez tarafından kabul edildik. Bize iletilen mesajları kendisiyle paylaşmamızın yanı sıra onun da bu süreçle ilgili samimi düşüncelerini öğrenmiş olduk."

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği 2011'de faaliyete girmiş, aynı yıl Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Türkiye'yi ziyaret ederek ülkesinin Ankara Büyükelçiliğini açmıştı.