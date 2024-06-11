Adana’da 20 firma ihracata 1,6 milyar dolar katkı yaptı

Ziya İPEK

Adana’dan listeye giren 20 fir­manın toplam ihracat rakamının 1 milyar 580 milyon 480 bin do­lar olduğunu vurgulayan Kıvanç, Sasa’nın listeye 67’nci sıradan girdiğini ve ihracata 2023 yılın­da 340,4 milyon dolar katkısı ol­duğunu bildirdi. Adana’nın gele­cek 5 yıl içinde büyük bir değişim atağına geçeceğini ifade eden Kı­vanç, yeni kurulacak sanayi böl­geleri ile Adana’nın Marmara üretim bölgesinden sonra Türki­ye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerleyeceğini bildirdi.

Adana'nın, Akdeniz'in en büyük konteyner limanların­dan biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel havaalanı, demiryolu hatları ile lojistik ola­rak bölgenin merkezi konumun­da bulunduğunu aktaran Kıvanç, “Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konuların­da önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyo-kültürel yapısı, uy­gun iklimi, çok iyi üniversiteleri ve turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir" dedi.