Adana’da 20 firma ihracata 1,6 milyar dolar katkı yaptı
Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı 2023 araştırmasının sonuçları açıklandı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’dan 20 firmanın Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde yer aldığını anımsatarak, gelecek dönemde Adana’dan daha fazla firmanın listede yer alacağına inancının tam olduğunu söyledi.
Ziya İPEK
Adana’dan listeye giren 20 firmanın toplam ihracat rakamının 1 milyar 580 milyon 480 bin dolar olduğunu vurgulayan Kıvanç, Sasa’nın listeye 67’nci sıradan girdiğini ve ihracata 2023 yılında 340,4 milyon dolar katkısı olduğunu bildirdi. Adana’nın gelecek 5 yıl içinde büyük bir değişim atağına geçeceğini ifade eden Kıvanç, yeni kurulacak sanayi bölgeleri ile Adana’nın Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerleyeceğini bildirdi.
Adana'nın, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel havaalanı, demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi konumunda bulunduğunu aktaran Kıvanç, “Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyo-kültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri ve turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir" dedi.