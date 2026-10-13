ADASO’da Kıvanç ve Uçurum güven tazeledi

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Adana’nın kimya, gıda, tekstil, plastik, metal, makine ve otomotiv başta olmak üzere farklı sektörler­de üretim altyapısına sahip oldu­ğunu belirten Kıvanç, 2025 yılı İs­tanbul Sanayi Odası (İSO) 500 ve İkinci 500 araştırmalarında ADA­SO üyesi 64 firmanın yer aldığını hatırlattı.

Mevcut organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi, yeni ihtisas organize sanayi bölgeleri­nin kurulması ve Ceyhan-Yumur­talık hattındaki kimya, petrokim­ya ve enerji yatırımlarının öne­mine değinen Kıvanç, planlanan yaklaşık 12 bin 600 hektarlık yeni sanayi alanının yatırıma ve üre­time açılmasının öncelikleri ara­sında bulunduğunu ifade etti.

Gıda, sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgeleriyle ta­rımsal üretimin katma değerinin artırılması gerektiğini kaydeden Kıvanç, Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve bağlantı yol­larının da sanayinin lojistik im­kânlarını güçlendireceğini belirt­ti.

Kıvanç, yeni dönemde teknolo­ji yatırımları, üniversite-sanayi iş birliği, mesleki eğitim, dijitalleş­me ve enerji verimliliğine ağırlık vereceklerini söyledi. Finansma­na erişim, ihracat, yatırım süreç­leri ve nitelikli çalışan ihtiyacının da gündemlerinde olacağını kay­detti. Zeki Kıvanç başkanlığında­ki Yönetim Kurulunda Remzi Kar, İsa Tuzcu, Abdullah Özdiler, Sü­leyman Gerdan, Orhan Murat Av­cı, Rafet Milli, Hulusi Akkoç, Mus­tafa Nuri Çomu, İsmail Tasa ve İmam Gazali Hıradağı yer aldı.

ADASO Meclis Başkanlığına yeniden seçilen İsrafil Uçurum’un yardımcıları İsmail Yağmur ve Recep Çalışkan, kâtip üyesi ise Er­man Onatça oldu. Uçurum, yeni dönemde Adana sanayisinin re­kabet gücünü artırmak ve yatırım ortamını iyileştirmek için çalış­mayı sürdüreceklerini ifade etti.