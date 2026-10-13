ADASO’da Kıvanç ve Uçurum güven tazeledi
Adana Sanayi Odası’nın 2026- 2030 döneminde görev yapacak yönetim ve organları belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Kıvanç, önümüzdeki dört yılda üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın artırılmasına odaklanacaklarını söyledi.
Adana’nın kimya, gıda, tekstil, plastik, metal, makine ve otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlerde üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Kıvanç, 2025 yılı İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 ve İkinci 500 araştırmalarında ADASO üyesi 64 firmanın yer aldığını hatırlattı.
Mevcut organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi, yeni ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ve Ceyhan-Yumurtalık hattındaki kimya, petrokimya ve enerji yatırımlarının önemine değinen Kıvanç, planlanan yaklaşık 12 bin 600 hektarlık yeni sanayi alanının yatırıma ve üretime açılmasının öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.
Gıda, sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgeleriyle tarımsal üretimin katma değerinin artırılması gerektiğini kaydeden Kıvanç, Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve bağlantı yollarının da sanayinin lojistik imkânlarını güçlendireceğini belirtti.
Kıvanç, yeni dönemde teknoloji yatırımları, üniversite-sanayi iş birliği, mesleki eğitim, dijitalleşme ve enerji verimliliğine ağırlık vereceklerini söyledi. Finansmana erişim, ihracat, yatırım süreçleri ve nitelikli çalışan ihtiyacının da gündemlerinde olacağını kaydetti. Zeki Kıvanç başkanlığındaki Yönetim Kurulunda Remzi Kar, İsa Tuzcu, Abdullah Özdiler, Süleyman Gerdan, Orhan Murat Avcı, Rafet Milli, Hulusi Akkoç, Mustafa Nuri Çomu, İsmail Tasa ve İmam Gazali Hıradağı yer aldı.
ADASO Meclis Başkanlığına yeniden seçilen İsrafil Uçurum’un yardımcıları İsmail Yağmur ve Recep Çalışkan, kâtip üyesi ise Erman Onatça oldu. Uçurum, yeni dönemde Adana sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve yatırım ortamını iyileştirmek için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.