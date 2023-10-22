Arslan: Vicdanımızı, merhametimizi harekete geçirmeliyiz

Arslan, bir otelde düzenlenen Konfederasyonun 48. kuruluş yıl dönümü yemeğinde yaptığı konuşmada, HAK-İŞ olarak yeni bir dünya inşa etmek ve bu dünyaya da yeni bir endüstri ilişkileri sistemini armağan etmek istediklerini söyledi.

Hem mevzuat hem zihniyet hem felsefi dönüşüm anlamında sendikal hareketin yeniden kendisini yorumlayıp, inşa etmesi gerektiğine işaret eden Arslan, "Bu, HAK-İŞ'in en önemli vizyonundan biridir. Değişen çalışma şartları, değişen iş yeri şartları, dijitalleşme ve buna benzer yeni gelişmelere göre kendimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yaptıkları toplantıların ardından tarihi bir karar aldıklarını ifade eden Arslan, "HAK-İŞ Akademisinin kararını aldık. HAK-İŞ Akademisine 100'ün üzerinde akademisyeni davet ettik. İnşallah o davet yazılarımız kısa zamanda hocalarımıza ulaşacak." bilgisini verdi.

HAK-İŞ'in sendikacılığı sahalarda kapsamlı şekilde yapmaya çalışırken bir taraftan da akademik dünyayla yakın çalışması gerektiğini vurgulayan Arslan, bunun başlangıcını HAK-İŞ Akademisi ile yaptıklarını anlattı.

"Katliamların hesabının sorulacağı bir dönemin başlangıcını bekliyoruz"

İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Arslan, bugüne kadar Filistinlilerin mücadelelerinde yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Başkenti Kudüs olan, özgür ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını hep desteklediklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan soykırımın, siyonist devlet İsrail'in yaptığı bombalamaların, katliamların inşallah hesabının sorulacağı bir dönemin başlangıcını bekliyoruz. HAK-İŞ olarak bir yardım kampanyasının öncülüğünü yaptık. İlk etapta 500 bin liralık bir yardımı Filistinli kardeşlerimize ulaştırmak üzere yönetim kurulumuzdan geçirdik ama buradan bütün sendikalarımızdan, bütün şubelerimizden Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için belirlediğimiz bağış hesabına destek istiyoruz. Bu destekleri gerçekten, insanlığın artık unutulduğu, insan haklarının sadece güçlülerin hakları olarak önümüze konduğu, sessiz, sağır ve dilsiz olan insanlığa karşı biz sesimizi, vicdanımızı, merhametimizi harekete geçirmeliyiz."

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Konfederasyonun kurulduğu ilk andan bugüne kadar geçen 48 yılda aynı istikamette, aynı hedeflere doğru yürümeye devam edeceklerini belirtti.