ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman: Belirsizlik iş dünyasının planlarını zorluyor

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Antalya Ticaret ve Sana­yi Odası (ATSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı­sı’nda ekonomideki gelişmeler değerlendirildi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısü­leyman, enflasyon, faiz, döviz ve enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki etkisine dikkat çeke­rek, şirketlerin önümüzdeki dö­neme ilişkin ürün, pazar, maliyet, finansman ve yatırım kararlarını yeniden değerlendirmesi gerekti­ğini söyledi.

Enflasyon ve maliyet baskısı sürüyor

Ağustos ayı ekonomik göster­gelerini değerlendiren Hacısü­leyman, aylık enflasyonun yüz­de 1,84, yıllık enflasyonun yüzde 31,51, üretici fiyat endeksinin ise yüzde 27,95 seviyesinde gerçek­leştiğini belirtti. Üretici fiyatla­rının tüketici enflasyonuna ya­kın seyretmesinin işletmeler açı­sından maliyet baskısının devam ettiğine işaret ettiğini ifade eden Hacısüleyman, ekonomik gün­demde enflasyon, faiz, döviz ve enerji fiyatlarının belirleyici ol­maya devam ettiğini söyledi.

Merkez Bankası’nın politika fa­izini yüzde 37’de tuttuğunu hatır­latan Hacısüleyman, enerji fiyat­larındaki gelişmelerin de işlet­melerin maliyetlerini etkilediğini belirtti. Hürmüz Boğazı’ndaki ge­lişmeler ile İran-ABD arasındaki savaşın küresel ekonomiye etki­lerinin sürdüğünü kaydeden Ha­cısüleyman, Brent petrol fiyatla­rındaki dalgalanma ve akaryakıt maliyetlerindeki artışın özellik­le üretim ve lojistik giderleri üze­rinde baskı oluşturduğunu dile getirdi. Belirsizliğin 2026 yılında iş dünyasının sık karşılaştığı kav­ramlardan biri haline geldiğini be­lirten Hacısüleyman, savaşlar, je­opolitik gelişmeler, enerji fiyat­ları, teknolojik değişim ve yapay zekâdaki dönüşümün işletmele­rin kararlarını doğrudan etkiledi­ğini söyledi.

Şirketlerin önümüzdeki iki yı­lı planlarken beş temel başlığı de­ğerlendirmesi gerektiğini ifade eden Hacısüleyman, talep göre­cek ürünler, hedef pazarlar, üre­tim maliyetleri, finansmana eri­şim koşulları ve yatırımların geri dönüş sürelerinin dikkate alınma­sı gerektiğini kaydetti.

Üretim yapan işletmelerin yeni ürün gruplarına yönelme ve çalı­şanlarını bu alanlarda geliştirme konularını değerlendirmesi ge­rektiğini belirten Hacısüleyman, yeni ürünlerin yeni maliyetler ve tedarik zincirleri anlamına geldi­ğini söyledi. Finansman ihtiyacı­nın ve yatırımın geri dönüş süresi­nin de bu kararlarla birlikte hesap­lanması gerektiğini ifade etti.

Küresel ticarette korumacılık arttı

Son dört yılda iş dünyasının önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirten Hacısüleyman, bu konunun işletmelerin doğrudan kontrolünde olmadığını ifade etti. 2022’den bu yana küresel ekonomide önemli değişimler yaşandığını belirten Hacısüleyman, gümrük vergileri, korumacı politikalar ve dış ticaretteki zorlukların daha fazla gündeme geldiğini kaydetti.

Küreselleşme döneminde sınırların açılmasının konuşulduğunu, son yıllarda ise bunun tersine bir sürecin yaşandığını belirten Hacısüleyman, korumacı politikaların dünya ticaretinin işleyişini değiştirdiğini söyledi.