Avrupa'nın telekom devi yine küçülüyor: 900 kişi daha işten çıkarılıyor

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Avrupa telekomünikasyon sektöründe yeni bir istihdam azaltımı gündemde. İsveç merkezli telekomünikasyon şirketi Telia, 2024 yılında 3 bin pozisyonu kaldırmasının ardından şimdi de yaklaşık 900 pozisyonu azaltmayı planladığını açıkladı. Beş Avrupa ülkesini kapsayan yeni düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken şirketin yıllık 1 milyar İsveç kronu tasarruf sağlaması bekleniyor.

İsveç, Finlandiya, Norveç, Litvanya ve Estonya'da faaliyet gösteren Telia'nın yeni planı, toplam pozisyon sayısının yaklaşık yüzde 6,4'ünü kapsıyor. En büyük kesinti Finlandiya'da yapılacak.

Şirket, iki yıl önce gerçekleştirdiği büyük yeniden yapılanmanın ardından bir kez daha maliyetlerini düşürmeye yönelirken bu kez yönetim yapısını da değiştirmeye hazırlanıyor.

İki yıl önce 3 bin pozisyon kaldırılmıştı

Telia'nın yeni istihdam planını dikkat çekici kılan, benzer büyüklükteki bir yeniden yapılanmanın yakın geçmişte de gerçekleştirilmiş olması.

Şirket, Eylül 2024'te çalışan sayısını yaklaşık 3 bin pozisyon azaltacağını açıklamıştı. O dönem bu rakam, grubun toplam istihdamının yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geliyordu.

Aralık 2024'te tamamlanan programla 3 bin pozisyon kaldırılmış ve yıllık en az 2,6 milyar İsveç kronu tasarruf sağlanmasını amaçlayan yeni organizasyon yapısına geçilmişti.

Ancak aradan yaklaşık iki yıl geçtikten sonra yeni bir küçülme planı gündeme geldi.

Telia'nın 12 Ekim 2026'da açıkladığı düzenleme, mevcut yaklaşık 14 bin 100 pozisyonun 900'ünün daha azaltılmasını öngörüyor.

Böylece şirket, iki yıl arayla açıkladığı iki büyük programda toplam 3 bin 900 pozisyonluk azaltım kararı almış oluyor. Bunun 3 bini 2024'te tamamlanırken yeni 900 pozisyonluk plan henüz uygulama aşamasına geçmedi.

En büyük kesinti Finlandiya'da yapılacak

Yeni plan beş ülkeyi kapsıyor. En fazla pozisyon azaltımının Finlandiya'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Şirketin 1 Ekim itibarıyla İsveç'te yaklaşık 6 bin, Finlandiya'da 2 bin 450, Norveç'te bin 800, Litvanya'da 2 bin 350 ve Estonya'da bin 400 pozisyonu bulunuyordu. Finlandiya, 280 pozisyonluk kesintiyle ilk sırada yer alırken İsveç'te 260 pozisyonun azaltılması hedefleniyor.

Norveç, Litvanya ve Estonya'daki toplam azaltım ise 360 pozisyona ulaşıyor.

900 kişi henüz işten çıkarılmadı

Açıklanan rakamlar, Avrupa'da 900 kişinin işine hemen son verildiği anlamına gelmiyor. Telia'nın planı, hem kadrolu çalışanları hem de şirketin dışarıdan hizmet aldığı danışmanlık pozisyonlarını kapsıyor. Şirketin verilerine göre bu danışmanlık pozisyonları, toplam pozisyonların ve planlanan azaltımın yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor.

İstihdam azaltımının uygulanabilmesi için ilgili ülkelerde sendikalarla görüşmeler yapılması ve yerel çalışma mevzuatının izlenmesi gerekiyor. Bu nedenle kesin işten çıkarma sayısı, ülkeler bazında yürütülecek süreçlerin ardından netleşecek.

Şirket ayrıca bazı çalışanların farklı görevlere geçmesi, boşalan pozisyonlara yeni personel alınmaması veya danışmanlık sözleşmelerinin sona erdirilmesi gibi yöntemlerle de azaltım sağlayabilecek.

1 milyar kron tasarruf için 600 milyonluk maliyet

Telia'nın yeni küçülme planının arkasında işletme giderlerini düşürme hedefi bulunuyor. Şirket, organizasyon değişiklikleri ve ek maliyet azaltıcı önlemler sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar İsveç kronu brüt tasarruf elde etmeyi amaçlıyor.

Bu tutar, 12 Ekim'deki döviz karşılığıyla yaklaşık 100 milyon dolara denk geliyor. Ancak tasarrufun tamamı çalışan sayısındaki azalmadan kaynaklanmayacak. Şirketin diğer faaliyet giderlerinde yapacağı indirimler de bu hedefe dahil.

Yeniden yapılanmanın ilk aşamada oluşturacağı maliyet ise yaklaşık 600 milyon İsveç kronu olarak hesaplanıyor. Şirketin bu tutarı 2026'nın son çeyreğinde gider olarak kaydetmesi bekleniyor. Nakit çıkışının önemli bir bölümü ise 2027'de gerçekleşecek.

Bu nedenle küçülme planının kısa vadede önemli bir harcama yaratacağı, tasarrufların mali etkisinin ise daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacağı öngörülüyor.

220 görev ülke birimlerine aktarılacak

Telia, yeni program kapsamında yalnızca pozisyon azaltımına gitmeyecek. Şirketin yönetim ve operasyon yapısı da yeniden düzenlenecek. Merkezde yürütülen bazı faaliyetlerin ilgili ülkelerdeki yönetim birimlerine devredilmesi planlanıyor.



Bu doğrultuda ağırlıklı olarak merkezi teknoloji bölümünde bulunan yaklaşık 220 pozisyonun ülke operasyonlarına aktarılması hedefleniyor. Şirket, bu yöntemle yerel yönetimlerin daha hızlı karar vermesini ve müşterilerin ihtiyaçlarına daha kısa sürede karşılık verilmesini amaçlıyor.

Grup merkezinde ise strateji, denetim ve performans yönetimi gibi işlevlere daha fazla ağırlık verilecek. Görev yeri değiştirilecek 220 pozisyon, azaltılması planlanan 900 pozisyona ek bir işten çıkarma sayısı oluşturmuyor. Bunlar şirketin organizasyon yapısı içinde yer değiştirmesi öngörülen görevler.

Kesintiler yıl sonunda, tasarrufun etkisi 2028'de

Telia yönetimi, planlanan değişikliklerin 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlanmasını hedefliyor. Ancak uygulama takvimi, sendikalarla yürütülecek görüşmelerin sonuçlarına bağlı olacak. Şirket CEO'su Patrik Hofbauer, rekabet gücünü artırmak için daha sade ve hızlı bir organizasyona ihtiyaç duyduklarını belirtirken kararların çalışanlar açısından zor sonuçlar doğuracağını da kabul etti.

Yönetimin hesaplamasına göre yeni düzenlemenin serbest nakit akışına tam olumlu katkısı 2028 yılından itibaren görülecek.

Telia, buna karşılık 2026 yılına ilişkin mevcut finansal beklentilerini değiştirmedi. Şirket, yeniden yapılanmanın ayrıntılarını 22 Ekim'de açıklanacak üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte değerlendirecek.

Türkiye açısından ise doğrudan bir istihdam azaltımı duyurulmuş değil. Açıklanan kesintiler, şirketin Kuzey Avrupa ve Baltık ülkelerindeki operasyonlarına yönelik.

Bu gelişme, Avrupa'da büyük telekomünikasyon şirketlerinin maliyetleri düşürmek için organizasyonlarını yeniden küçültmeye devam ettiğini gösteriyor.

Telia açısından asıl sınav, iki yıl önceki büyük kesintinin ardından açıklanan yeni tasarruf planının hizmet kalitesini ve büyüme hedeflerini olumsuz etkilemeden uygulanıp uygulanamayacağı olacak.