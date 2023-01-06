Çalışanlarına yatırım yapmayan kazanamayacak

Pandemi ve sonrası insan kaynakları liderleri için de önemli bir öğrenme ve adaptasyon süreci oldu. Tüm dünyada esnek çalışma, sessiz istifa, yetenek eksiği en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Ve ayrıca sadece İK yöneticilerinin değil her yöneticinin üzerinde kafa yorması ve strateji belirlemesi gereken konular arasında yerlerini aldılar.

Aidiyet duygusunun azaldığı ve çalışanların yeni fırsatlara eskisinden çok daha fazla açık olduğu bu dönemde yan haklar ve çalışan mutluluğu öne çıkan kavramlar arasında yer alıyor.

Çalışanına yatırım yapmayanların inovatif çözümler sunamayacağı, değer yaratacak faaliyetlerde bulunamayacağı bir süreçten geçiyoruz.

Araştırmalara göre 2023 yılında İK liderleri için en önemli önceliklerden bazıları şunlar olacak:

Çalışan-yönetici ilişkilerine insani bir yaklaşım

Yetenek açığı

Sözleşmeli çalışanlar

Hibrit çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Çalışan gelişimi ve deneyimi

Çalışan bağlılığının artırılması

Çalışan beklentileri 2020 yılından bu yana değişti.

Bir adayın ilk izleniminden, işe alma ve yerleştirmeye, kariyer yolu ve gelişimine ve şirketten ayrılma kararına kadar her dönüm noktası kritik deneyimler.

Gartner tarafından İK liderleriyle yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 47’si çalışan deneyimini 2023 için en önemli öncelik olarak gördüklerini ifade ediyorlar.

Çalışanlar özellikle 4 alana odaklanacak şirketler arıyor:

İnsanı ilk sıraya koymalı: Çalışan deneyiminin kişisel ve mesleki koşullarına göre kişiselleştirilmesi gerekiyor.

Çalışan deneyiminin kişisel ve mesleki koşullarına göre kişiselleştirilmesi gerekiyor. Esneklik sunmalı: Herkese uyan tek bir yaklaşım yok. Çalışanların kendi yaşam tarzlarına uyan esnek saatlere ve avantajlara ihtiyacı var.

Herkese uyan tek bir yaklaşım yok. Çalışanların kendi yaşam tarzlarına uyan esnek saatlere ve avantajlara ihtiyacı var. Anlam taşımalı: Çalışanlar giderek artan bir şekilde kendi etik değerleri, değerleri ve politikalarıyla uyumlu kuruluşlar arıyor.

Çalışanlar giderek artan bir şekilde kendi etik değerleri, değerleri ve politikalarıyla uyumlu kuruluşlar arıyor. Kişisel refah ve esenlik düşünülmeli: Çalışanlar zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığa bütünsel yaklaşan şirketlerde çalışmak istiyorlar.

Performans arttırıcı sistemler

Oğuz Holding’in toplam yatırım bütçesinin yüzde 20’lik kısmının çalışan yatırımına ayırıldığını ifade eden Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, “Salgın sürecindeki tüm zorluklara rağmen yatırımlara devam edildi, yeni çalışan istihdamı sağlandı ve mevcut çalışanlarına ücretsiz izin kullandırmayarak maddi zarar görmesini engellendi. İstihdam oranımızı da yüzde 10 oranında arttırdık. Bütçeden en fazla pay alan kalemler, performans artırıcı sistemler, iş zenginleştirme ve rotasyon, eğitim ve kişisel gelişim aktiviteleri olarak gerçekleşiyor” diyor.

Huzur ve eğlence

“Şirket kültürümüzün en önemli maddeleri arasında huzurlu ve eğlenceli bir iş ortamı, şeffaf bir çalışma ortamı ve gelişim fırsatlarına yer verilen yeni trendlerin takip edilmesi yer alıyor” diyen HangiKredi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Aylin Savcı, bu çerçevede eğitim ve gelişim faaliyetleri ile performans arttırıcı sistemlere yapılan yatırımların İK bütçesi içinde en önemli kalemler olduğunu söylüyor. Savcı, eğitim kaleminin öneminin artığını, hibrit çalışmanın eğitim stratejilerini değiştirdiğini, yerinde eğitimden çok online eğitimlere yönelmeye başlandığını söylüyor.

Eğitim ve gelişim

“Gelişmiş toplumlarda şirketler eğitim bütçelerini belirlerken yıllık maaş bütçelerinin ortalama yüzde 2’si kadar bir büyüklüğü baz alırlar” diyen Gürok İnsan Kaynakları Grup Direktörü Abdurrahman Baş çalışanların gelişimine ayıracakları bütçeleri belirlerken bu uluslararası ortalamalara göre hareket ettiklerine işaret ediyor. Gürok Akademi ile birlikte eğitim ve gelişim aktivitelerine daha da fazla pay ayırmaya başladıklarını vurguluyor. “Pandemi sonrası dönemde bizim odağımıza aldığımız önemli bir alan çalışanlara yönelik esenlik (wellbeing) yatırımları oldu. Şirketlerimizde sürmekte olan profesyonel bireysel koçluk çalışmalarının yanı sıra takım ve sistem koçluğu çalışmaları da önem kazandı. İhtiyaç duyan çalışanlarımıza psikolojik danışmanlık ve diyet danışmanlığı hizmetlerini sağlayacağız” ifadesinde bulunuyor.

Çalışan esenliği

Bütçenin önemli bir bölümünü çalışanlara ayırdıklarını ifade eden Turkuaz Healthcare CEO’su Ömer Koç, “Çalışanlarla yapılan görüşmelerin bir parçası olarak her çalışan için bireysel gelişim planlaması yapıyoruz” diyor. İK hedefleri içinde en öncelikli konuları ise “çalışanlarınsağlığı, çalıştıkları çevre, işleriyle ilgili ne hissettikleri, iş yeri ortamı gibi konularda uygun koşulları sağlamak ve çalışan esenliği yüksek bir ortam oluşturmak” olarak ifade ediyor.

Aidiyet hissi

“Üretim sektöründe yer almadığımız için maliyetlerimizin yarısı insan kaynağı yatırımlarından oluşuyor” diyen Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli istihdamın pandemi öncesine göre yüzde 100’den fazla, personel bazlı yatırım bütçesinin ise yüzde 130 oranında arttığını belirtiyor. Eğitimlerin ağırlıklı olarak teknik yetkinliği geliştirme amaçlı olduğunu söyleyen Çiğdemli, “Kişisel gelişim ve yabancı dil eğitimlerine de odaklanıyoruz. Bütçemizde en yüksek kalem, eğitim için ayrılıyor. Çalışma motivasyonunu artırıcı etkinlikler ve sistemsel yatırımlar da önemli bütçe kalemleri” diyor.

CEO sırları

Özel bir e-posta klasörüm var

Teknoloji şirketi Dropbox’ın kurucularından Drew Houston “OPP” olarak adlandırdığı bir elektronik posta klasörü olduğunu söylüyor. “OPP” (Other People’s Priorities or Problems) diğer kişilerin öncelikleri ya da problemleri anlamına geliyor. Houston “Dikkatimin dağılmasını nasıl engelleyeceğim, asıl dikkat etmem gereken konulara nasıl zaman ayıracağım ve nasıl sadece odaklanmam gereken mesajlara cevap vereceğim konusunda çok şey öğrenmek zorunda kaldım. Tüm zamanınızı diğer insanların sizden istediklerine yanıt vererek geçirebilirsiniz. Ancak hiç kimse gündeminizin ilerlemesini sağlamaz ya da yapılacaklar listenizi sizin yerinize kontrol etmez. Dolayısıyla ayıklamayı, ayırmayı, öncelik belirlemeyi öğrenmelisiniz. Vaktimi 2 yıl, 5 yıl sonra ihtiyaç duyacağım becerileri bugünden edinmeye ayırmam gerektiğinin farkındayım” diyor.