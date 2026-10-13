Çiftçi, desteğin artırılması ve borç yapılandırması istiyor

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Mazot, güb­re, tohum ve zirai ilaç gibi temel girdi maliyetlerindeki artışın üre­tici üzerindeki yükü artırdığını ifade eden Özkan, üreticilerin bü­yük bir emek ve özveriyle topra­ğı işlemeye devam ettiğini ancak girdi maliyeti ve ürün satış fiyatı arasındaki makasın açılmasıyla birlikte maliyetleri karşılamakta zorluk yaşadıklarına dikkat çekti.

Sürdürülebilir bir tarımsal üre­tim için maliyetle kazanç arasın­daki dengenin yeniden kurulma­sına ihtiyaç olduğunu aktaran Özkan, nakit akışında yaşanan aksamaların çiftçilerin hareket alanını daralttığını vurguladı.

“Finansal kanallar açık tutulmalı”

Banka kredilerine ve finansal kaynaklara erişimin kolaylaştırıl­masının önemine işaret eden Öz­kan, “Üretim çarklarının dönme­si için uygun ödeme koşullarına sahip finansman imkânları büyük önem taşıyor. Mevcut borç yükü ve kredi erişimindeki kısıtlama­lar, üreticimizin önünü görmesi­ni zorlaştırıyor. Çiftçimizin rahat bir nefes alabilmesi için finansal kanalların açık tutulması gereki­yor” dedi.

Özkan, üretimin sürdü­rülebilir olabilmesi için beklen­tilerini şöyle sıraladı: “Öncelikle çiftçilerin kamu ve özel bankalar ile Tarım Kredi Kooperatifleri­ne olan borçlarının faizsiz şekil­de 1 yıl süreyle ertelenmesi veya uygun şartlarda yapılandırılması gerekiyor. Üreticinin önünü gö­rebilmesi adına düşük faizli, uzun vadeli ve kolay erişilebilir destek kredilerinin sunulması kaçınıl­maz. Gübre, mazot ve ilaç gibi te­mel kalemlerde doğrudan destek­lerin artırılması; taban fiyatların üreticiyi koruyacak seviyelerde belirlenmesine ihtiyaç var.”

Türkiye’nin gıda arz güvenliği açısından stratejik bir konuma sahip olan Çukurova’da üretici­nin toprağına bağlı kalmasının; gıda tedarik zincirinin ve mut­faklardaki bütçenin korunması anlamına geleceğini anımsatan Özkan, hükümetten traktörlerin tarlada kalmasını sağlayacak ve üretimi teşvik edecek yapıcı ve somut adımları beklediklerini sözlerine ekledi.