Çin hükümetinden otomobil üreticilerine yurt dışı freni

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Çin Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Piyasa Düzenleme İdaresi’nin hazırladığı yeni rehber 1 Eylül’de yayımlandı. 24 Ağustos tarihli metin, Çinli otomotiv şirketlerinin dış pazarlarda daha kontrollü ve daha uyumlu hareket etmesini hedefliyor.

Fiyat savaşına karşı net mesaj

Yeni rehberin en dikkat çeken bölümü fiyatlama ve rekabet başlığında yer aldı. Buna göre şirketlerin yurt dışı pazarlarda maliyeti esas alan, arz-talep koşullarını gözeten ve piyasa düzenini bozmayacak bir fiyat politikası izlemesi isteniyor.

Metinde özellikle sık aralıklarla yapılan sert fiyat değişimlerinin, tüketici çıkarlarını ve marka algısını zedeleyebileceği vurgulanıyor. Şirketlere, farklı araç donanımları için daha net fiyat basamakları oluşturmaları ve ani fiyat oynamalarından kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Rehber, üreticilerin distribütör ve bayilerin bağımsız fiyatlama hakkına da saygı göstermesini istiyor. Yurt dışında yapılan satışlarda etiket dışı ek ücretler alınmaması ve ücretlerin şeffaf biçimde gösterilmesi de metindeki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Kampanya ve reklamlara da çerçeve çizildi

Dış pazarlardaki indirim, hediye, ücretsiz deneme, finansman desteği ve benzeri kampanyalar için de daha sıkı bir çerçeve getirildi. Şirketlerden, bu tür uygulamalarda hem yerel mevzuata hem de ticari teamüllere uygun hareket etmeleri bekleniyor.

Ayrıca marka tanıtımı ve reklam faaliyetlerinde eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmemesi, tüketicinin yanlış yönlendirilmemesi ve Çin otomobil markalarının itibarının korunması isteniyor.

Bu yaklaşım, son dönemde özellikle elektrikli araç pazarında öne çıkan agresif fiyat indirimlerinin yalnızca satış performansı üzerinden değil, uzun vadeli marka değeri ve dış pazarlardaki siyasi-ticari etkileri üzerinden de değerlendirilmeye başlandığını gösteriyor.

Sadece fiyat değil veri ve iş gücü de masada

Yeni rehber yalnızca fiyat rekabetiyle sınırlı değil. Çinli üreticilerden, üretimden satış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerde hedef ülkenin hukukuna ve iş yapma düzenine uyum sağlamaları isteniyor.

Metinde kalite yönetimi, satış sonrası hizmet, işçi hakları, veri güvenliği, kişisel verilerin korunması, bağlantılı araç verileri, otomatik sürüş teknolojileri, fikri mülkiyet, rekabet hukuku ve çevresel yükümlülükler gibi geniş bir başlık seti yer alıyor.

Şirketlerin ayrıca hedef pazara uygun olmayan ürünleri yurt dışına göndermemesi, güvenlik risklerini önceden değerlendirmesi ve yerel ihtiyaçlara göre ürün uyarlaması yapması bekleniyor. Bu da Çinli markaların dış pazarlarda yalnızca hızlı büyümeye değil, daha kalıcı ve daha düşük riskli büyümeye zorlandığına işaret ediyor.

8,32 milyon araçlık ihracatta yeni dönem

Rehberin yayımlandığı resmi değerlendirmede, Çin’in 2025 yılında 8,32 milyon araç ihraç ettiği ve 200’ün üzerinde ülke ile bölgeye satış yaptığı belirtildi. Çinli şirketlerin 80’den fazla ülke ve bölgede otomotiv üretimine yatırım yaptığı da kaydedildi.

Bu ölçek, Pekin’in neden daha düzenli bir dış pazar stratejisi istediğini de ortaya koyuyor. Hızlı büyüyen ihracat, beraberinde fiyat kırma eleştirilerini, ticari soruşturmaları ve marka imajı risklerini de artırıyor. Yeni rehber, Çinli otomobil üreticilerinin küresel büyümesini yavaşlatmaktan çok, daha disiplinli bir zemine oturtmayı amaçlıyor.

Türkiye açısından ne anlama geliyor

Yeni çerçeve Türkiye açısından da yakından izlenecek. Son dönemde Türkiye pazarında daha görünür hale gelen Çinli otomobil markalarının fiyatlama, kampanya ve satış sonrası hizmet stratejilerinde daha dikkatli bir çizgiye yönelmesi beklenebilir.

Özellikle agresif indirimler, bayi politikaları ve pazar genişleme kararları üzerinde daha kontrollü bir yaklaşım öne çıkarsa, bunun Avrupa ile birlikte Türkiye pazarındaki rekabet dinamiklerine de yansıması mümkün görünüyor.