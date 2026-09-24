Çinli otomobil üreticisi Almanya’da geri çekiliyor

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio (NIO), Avrupa’nın en büyük otomobil pazarı Almanya’daki operasyonlarını küçültüyor. Şirket, Köln ve Frankfurt yakınlarındaki Weiterstadt merkezlerini eylül sonunda kapatacak.

Böylece Nio’nun Almanya’da kendi atölyesine sahip üç merkezinden yalnız Münih açık kalacak. Karar, şirketin Almanya satışlarının yılın ilk sekiz ayında yüzde 90’ın üzerinde gerilemesinin ardından geldi.

Nio, Almanya pazarından tamamen çıkmadığını belirtirken servis ve bakım hizmetlerini bundan sonra daha fazla bağımsız partner üzerinden yürütmeyi planlıyor.

Üç merkezden ikisi kapanıyor, satışlar yüzde 90 düştü

Nio’nun Almanya’daki “Hub” merkezleri yalnız otomobil sergileyen satış noktaları olarak kullanılmıyor. Bu merkezlerde araç teslimatı, bakım ve servis hizmetleri de veriliyor.

Köln ve Weiterstadt’ın kapanmasıyla Münih, Almanya’da Nio’nun kendi atölyesine sahip tek merkezi haline gelecek. Şirket, mevcut müşterilerin servis, garanti ve yedek parça hizmetlerinin devam edeceğini açıklıyor.

Geri çekilmenin arkasındaki en dikkat çekici veri ise satışlarda görülüyor.

Alman Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu verilerine göre Nio, 2026’nın ocak-ağustos döneminde Almanya’da yalnızca 19 yeni otomobil kaydı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 191 seviyesindeydi.

Böylece şirketin Almanya satışları bir yılda yüzde 90,1 geriledi.

Ağustos ayında ise Almanya genelinde yalnız bir Nio otomobil tescil edildi.

Kapanma kararıyla birlikte şirket, yüksek sabit maliyet yaratan kendi servis ve teslimat merkezleri yerine daha geniş bir partner ağına dayalı modele geçmeye hazırlanıyor.

Almanya elektriklide büyürken Çinli üretici küçülüyor

Nio’nun Almanya’daki küçülmesi, ülkedeki elektrikli otomobil pazarının daraldığı bir dönemde yaşanmıyor.

Almanya’da yılın ilk sekiz ayında bataryalı elektrikli otomobil kayıtları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 515 binin üzerine çıktı.

Bu tablo, Nio’nun satışlarındaki sert gerilemenin yalnız genel elektrikli otomobil talebindeki zayıflıkla açıklanamayacağını gösteriyor.

Avrupa otomobil pazarı Çinli üreticiler için giderek daha sert bir rekabet alanına dönüşüyor. Yerleşik Avrupalı markaların elektrikli araç yatırımlarını hızlandırmasının yanı sıra BYD, Xpeng ve diğer Çinli üreticilerin büyümesi de rekabeti artırıyor.

Nio ise yüksek maliyetli satış ve servis ağını sürdürmek yerine operasyon yapısını küçültmeye ve bazı hizmetleri partner şirketlere devretmeye yöneliyor.

Şirketin Avrupa’daki yeniden yapılanması yalnız servis merkezleriyle sınırlı değil. Hamburg’daki Nio House temmuz ayında kapanırken Berlin, Frankfurt ve Düsseldorf’taki showroom ve topluluk merkezleri faaliyetlerini sürdürüyor.

Nio, bu değişiklikleri Almanya’dan veya Avrupa’dan tamamen çıkış olarak değil, satış ve hizmet modelinin yeniden yapılandırılması olarak tanımlıyor.

Dünyada büyüyor, Almanya’da geri çekiliyor

Almanya’daki tablo, şirketin küresel performansıyla belirgin biçimde ayrışıyor.

Nio ağustos ayında dünya genelinde 35 bin 836 araç teslim ederek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 büyüdü.

Şirketin 2026’nın ilk sekiz ayındaki toplam teslimatı ise yüzde 57,9 artışla 262 bin 893 araca ulaştı.

Yani Çinli üretici küresel ölçekte satışlarını hızla artırırken Avrupa’nın en büyük otomobil pazarında doğrudan operasyon ağını küçültüyor.

Bu ayrışma, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin Avrupa’daki büyüme stratejisinin yalnız araç satmakla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Satış noktaları, servis ağı, personel ve müşteri hizmetleri gibi yüksek maliyetli operasyonların sürdürülebilirliği de giderek daha önemli hale geliyor.

Nio’nun Almanya’da uygulamaya başladığı daha düşük sabit maliyetli partner modeli, şirketin Avrupa’daki geleceği açısından önemli bir test olacak.

Köln ve Weiterstadt merkezlerinin kapanmasının ardından şirketin Münih’teki kendi merkezi ile bağımsız servis ortaklarından oluşan yapı üzerinden satışlarını toparlayıp toparlayamayacağı yakından izlenecek.